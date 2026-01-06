「最帥展昭」躺病床痛苦哀嚎 臉色鐵青身體現況引熱議

何家勁躺床痛苦哀嚎，臉色鐵青健康現況引擔憂。（圖／陳素貞攝、微博 何家勁）

66歲香港男星何家勁過去演出戲劇《包青天》，憑藉俊俏外型及敏捷身手擁有「最帥展昭」稱號，他近年淡出演藝圈將重心轉往商界，仍不時透過社群分享近況。日前他就上傳一段影片，不僅躺在床上痛苦哀嚎，臉還呈現鐵青的狀態，不免引來網友擔心其身體狀況。

何家勁日前在社群分享一段影片，只見他穿著自創品牌的制服躺在病床上，並說道：「2026年第一針！」隨後醫師在他的手肘處打針，又插了一支較粗的針固定，過程中他發出一陣一陣痛苦的哀嚎聲，等到鏡頭照向他時，他的臉已經呈現鐵青的顏色。

不過，等到影片尾聲，他卻轉變成舒服的表情，還不斷直呼「酸爽」，雖然身體看似沒有大礙，但這段過程讓網友看得心驚膽跳，「我的小心臟受不了，勁哥常常要去針一針嗎」、「特意反覆收聽，勁哥的惡龍咆嘯」、「光是看着就疼」、「這個針好嚇人哪，還鑽進皮膚拐彎」，紛紛關心他的狀況。

其實66歲的何家勁狀態一直都保養得很好，加上平時有參加明星足球隊，對於健康相當注重。只是他曾經自爆咳嗽一段時間，吃藥時感覺血壓升高，但到醫院檢查後並無異狀，「除了就是前列腺有點肥大，這個過了五、六十歲肯定有的啦，就是肺有點什麼氣泡啊，這個都有的啦」，堅強表示自己沒有太大問題。

