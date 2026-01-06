「最帥展昭」驚見倒臥病床！66歲何家勁痛苦模樣畫面曝光 親揭身體現況

娛樂中心／綜合報導

66歲香港男星何家勁有「最帥展昭」稱號。（圖／翻攝自百度百科）

曾因主演經典古裝劇《包青天》紅遍全亞洲，現年66歲的香港男星何家勁有「最帥展昭」之稱，近年來淡出演藝圈轉往商界發展有成，在惠州經營健康食品品牌「勁家莊」已有10多年，生意穩定被外界估計身家過億。然而近期他卻在社群平台上分享自己躺病床打針的影片，讓粉絲擔心他的身體狀態。

從影片中可見何家勁坐在床上接受治療，醫生將較粗的針頭刺入他的手臂，他忍不住痛苦發出哀號聲，臉色一度泛青，隨後再度動針治療，整個過程讓人看得心疼。不少粉絲見狀留言關心，「展昭哥加油」、「請多保重」。

何家勁躺在病床上痛苦打針模樣曝光。（圖／翻攝自小紅書）

面對外界疑問，何家勁也在直播中說明自己的健康狀況，透露這段時間曾有一段時間咳嗽不止，服藥還感到血壓上升，因此暫停用藥並進一步接受體檢。笑稱除了攝護腺輕微肥大與肺部有氣泡外，目前身體機能其實還算穩定，「這些都是五、六十歲常見小問題」。除健康話題之外，何家勁近日生活近況也曝了光。



2025年底，他以「樂齡動力區大使」身分出席香港戶外用品與運動博覽會，現身推廣健康生活理念。活動中分享自己的養生之道，除日常服用保健餐與健康產品外，也會透過慢跑等運動維持體力，並強調不再參與熬夜等高壓生活。對未來是否有可能復出演藝圈，何家勁則保持開放態度。他透露如果遇到「好劇本」、有合適角色，他並不排斥重回螢光幕前；不過目前仍以健康與家庭為優先。

