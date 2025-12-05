最帥朗讀爸爸！范少勳每周一天「到校念故事書」當演員練習

范少勳在各種角色間自由穿梭，展現了不被框架限制。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

2025 年對范少勳來說是忙碌的一年，新戲上檔、緊接趕拍新作。影集《人浮於愛》才在 11 月底精彩落幕，2026 年兩部備受期待的新作，包括電影《失樂園》與影集《凶宅專賣店》，也即將與觀眾見面。近年在各種角色間自由穿梭，他展現了不被框架限制、更加豐沛的生命力。

范少勳分享自己展開的一項全新「演員練習」。他笑著說：「現在我每周會固定一天，到學校為小朋友讀故事，不管是繪本或文字書，就像是義工一樣。對演員來說，這是非常重要的實作經驗——該如何把故事說好？該怎樣生動地傳遞情感？這其實就是表演最根本也最具挑戰的部分。」

范少勳每周會固定一天，到學校為小朋友讀故事。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

尤其當聽故事的，是最誠實的小朋友們時，回饋往往直接、毫無保留。范少勳說：「他們不會說謊，你可以得到最真實的評價。我很珍惜這樣的機會，他們的反應給了我全新的刺激。我把這段過程視為一種磨練、一種學習，就像是在演一場舞台劇——所有的情緒、所有的互動，都發生在最真實的當下。」

范少勳形容「專注在現場，抓住所有人的呼吸。」不是件容易的事。也讓他想起以往演舞台劇的經驗，感受到與觀眾情緒正面碰撞的刺激和成就感。他說：「當舞台上只有你，不靠鏡頭、不靠剪輯，而觀眾的注意力全在你身上。現在透過說故事，我彷彿再度獲得『進修』的機會，這是演員職涯中難得且珍貴的練習。」

2025年對范少勳來說是忙碌的一年。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

他最近透過「呼吸」與「拉筋」來療癒自己。在拍攝《四樓的天堂》後他意識到身體經絡與筋膜對生活的巨大影響。當身體緊繃時，人會不自覺地整個縮起來。現在的他，在處理完家庭瑣事後，每天會留出大約 30 分鐘到 1 小時，戴上抗噪耳機，進行冥想呼吸與筋膜放鬆，順便聽聽自己心裡的聲音。最後也會向宇宙許願、感謝世界，也感謝自己。這些練習，也為他的生活帶來難以言喻的幸福感。

談起新年新希望，范少勳則笑著說：「還是希望能有源源不絕的工作吧！是不是很務實？透過不同的角色去發掘更多自己的可能性，或是藉由作品，讓更多議題與故事在這個社會上被看見、被討論，這不只是我的功課，也是身為演員最期待的一件事。如果能因為我的作品，讓更多人感到被溫暖、被觸動，那就再好不過了。」

