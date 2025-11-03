最帥武僧秋風心臟遭挖給李連杰？ 62歲「奇蹟回春」引爆傳聞！泳池裸上身回應
李連杰回春靠「心」？62歲的功夫巨星李連杰近日以紅潤氣色與俐落身手驚艷現身，甚至在公開場合大跳「功夫舞」，讓粉絲驚呼「回春有感」。然而，網路卻瘋傳他之所以能恢復狀態，是因為接受了心臟移植手術，捐贈者更被指是已故少林武僧「秋風」，陰謀論迅速延燒，引發熱議。
秋風車禍身亡疑點重重 李連杰住院時機巧合引猜測
網路謠言指出，曾被譽為「少林最帥武僧」的秋風（本名邢中平）於去年（2024）因車禍過世，家屬返鄉時發現遺體有縫合痕跡，懷疑器官遭摘除。隨後更有爆料稱，這顆心臟最終移植給一位知名功夫影星，並影射李連杰為受贈者。
巧合的是，李連杰今年（2025）8月確實曾住院接受手術，時機與秋風事件重疊，使得陰謀論甚囂塵上。部分網友更將此與37歲男星于朦朧離奇墜樓案並列討論，甚至牽扯出北京「798美術館」藏有多位藝人乾屍標本等極端說法，傳聞越演越烈。
李連杰泳池影片親自闢謠：活在這個時代要學會獨立思考
面對流言四起，李連杰近日罕見在社群平台發布一段游泳影片，只見他赤裸上身入鏡，胸口平整無疤痕，明顯意在否認「換心」傳聞。他在影片中意有所指道：「活在這個時代要有自己的分析，不要只跟著別人的輿論跑，要學會獨立思考。」
儘管如此，仍有部分網友質疑影片經過修圖處理，甚至聲稱「陽光下還是看得出來一條淡淡的線」，對其闢謠行動抱持懷疑態度。
修心養性助健康回升？李連杰早有養生之道
李連杰早在2020年出版的書中就提到，自己多年來透過靜坐與太極調養身心，逐步改善甲狀腺亢進帶來的身體不適。
近年他多次在公開活動中示範「功夫舞」，強調「身體變好了，全靠修心養性」，並未提及任何醫療移植相關內容。
