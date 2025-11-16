「最帥社長」八木勇征一個月增重8公斤 挑戰臭豆腐前先擲筊問神明

八木勇征私下愛泡湯，希望下次有機會來台待久一點，可以周遊台灣溫泉景點。（LDH 愛夢悅提供）

日星八木勇征今（16日）在LEGACY TERA舉辦第二次粉絲見面會「CrossOver」，昨天抵台松山機場湧入超過400名粉絲接機，比上次更壯觀的人潮讓他既驚喜又感動。現場不少粉絲對他喊出「歡迎回來」，這句話讓他格外感動，直說感覺就像回家。抵擋不住台灣美食的他，昨天大吃特吃，本來還想吃麵線的他，被工作人員建議「明天再買給你吃。」

抵台後八木勇征先當了一回觀光客，還跑去龍山寺求籤，「希望吃臭豆腐的味道不要太臭。」沒想到連擲三次筊才成功，他笑說前兩次都笑筊，第三次終於「獲准挑戰」。工作人員小心挑了入口較容易的小塊，再配著泡菜與醬料，他仍忍不住皺眉，但還是把它吃完。坦言臭豆腐味道衝擊，但習慣後發現其實也還可以，甚至笑著說想推薦給同團FANTASTICS from EXILE TRIBE成員佐藤大樹，因為很想看對方吃第一口的反應。

廣告 廣告

八木勇征為作品增重8公斤，自豪現在（左圖）是健身生涯身材最佳時刻。（翻攝八木勇征 IG）

昨天一口氣吃了滷肉飯、炸雞排、臭豆腐、地瓜球、冰火湯圓等，在這之前其實已經吃完一整個中式套餐，吃完竟然「還沒飽」。本來想吃麵線，卻被工作人員阻止，只好留到今天再挑戰。而珍珠奶茶今天後台已經準備好了，他打算今天好好品嘗。

八木勇征主演新劇《我推成為我上司 全速前進》正在熱播。（friDay影音提供）

最近為了新戲《我推成為我上司 全速前進》，他在一個月內增重8公斤，形容現在是自己健身生涯最完美的狀態，甚至今天早上還訓練了1個半小時。他說這次最自豪的是背部肌肉，劇中也有背部畫面，他主動提議如果還有機會來開第三次見面會，可以嘗試抱起粉絲，他還開玩笑說：「其實蠻想被抱抱看」。 談到飾演「最帥社長」，如果能創業想開餐飲店，用台灣食材做日式料理，因為自己不會煮，會找厲害的料理人合作。劇中與粉絲共事的設定在現實並非不可能，他就說 TJBB 的師弟 Aoki 中村碧是他的鐵粉，連他的戲都會追。若成員要當他的員工，他選澤本夏輝；最不想找木村慧人，因為「他可能什麼都不會，而且會做很多多餘的事。」

八木勇征笑說如果真的當社長，最不想讓同團成員木村慧人當員工。（網路圖片）

他私下愛泡湯、泡三溫暖，常常想去山邊或海邊的溫泉，今年卻沒機會完成。希望下次有機會，能在台灣待上至少一週，好好到溫泉景點走走，還說要再和經紀人討論時間。八木勇征最後提到，看到那麼多粉絲在機場等待，尤其聽到「歡迎回來」時，他真的感受到大家是打從心底希望他回來，也因此更想把今晚的舞台做到最好。也期盼下次能和整個團體一起回到台灣，帶來更多不同的表演。

更多鏡週刊報導

妻夫木聰帶《寶島》來寶島 走台灣如走灶咖差點忘記帶護照

台版姐妹花殺到北歐＋好萊塢 《左撇子女孩》雙女主爆氣奪獎

易烊千璽4度叩關成金雞獎最嫩影帝 吳慷仁盼以入圍者身分重返舞台