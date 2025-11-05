最帥足球金童升格爵士！貝克漢穿愛妻設計西裝亮相

現年50歲的英國足球金童貝克漢。（圖／美聯社）





現年50歲的英國足球金童貝克漢，迎來人生的高光時刻！4日他身穿愛妻維多莉亞為他量身打造的特製西裝，在溫莎城堡由英王親自授勳獲封爵士，表彰他對體育與慈善界的貢獻。

英國球星貝克漢：「國王其中一句話是，哇這西裝真漂亮，我當時沒來得及說這是我妻子做的，她可以幫您做一套。」貝克漢在足壇戰績輝煌，得過25座冠軍獎盃，115度為英格蘭國家隊出賽，還有無數經典進球，但最為轟動的還是他與妻子維多莉亞的戀情。

辣妹合唱團歌曲：「我會告訴你什麼是我想要的，我真正想要的，所以告訴我你想要什麼，你真正想要的是什麼。」維多莉亞從辣妹合唱團的成員，到與足球金童貝克漢的世紀戀情，直到婚後都被全球關注。

廣告 廣告

維多莉亞vs.主持人艾倫：「（誰是妳第一位迷戀的名人？），大衛貝克漢。」結縭26年，小貝維多莉亞從名人屆的金童玉女，如今成了爵士及爵士夫人，粉絲們與有榮焉。

23歲學生瓊斯：「他多年來都是足球傳奇，實至名歸。」

澳洲遊客斯特拉頓：「貝克漢長得很帥，真是個很棒的人，他被封爵真的太好了。」退役後，貝克漢不僅幫助英國爭取到2012年奧運主辦權，也持續投身慈善幫助弱勢，努力將影響力拓展到世界每個角落。



【更多東森娛樂報導】

●貝克漢「19年前小三」再被網友炎上 婚外情內幕曝

●化身球迷卻沒看到梅西上場 劉嘉玲揭梁朝偉反應

●鍾明軒「沒人知道Taiwan」被轟！點名4網紅抹黑 「他」公開道歉了

