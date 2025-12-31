最常被誤會的魚！營養師替吳郭魚平反 點名3類人更適合吃

吳郭魚。（示意圖／Pixabay）

台灣民眾買自助餐夾菜時，常會跳過吳郭魚，因普遍認為其「土味重」、「養殖環境不佳」或「便宜魚營養普通」。不過，營養師曾建銘指出，吳郭魚其實高蛋白、低脂肪和好消化，更點名對於3類人士「模範生等級」的食材。

曾建銘營養師昨（30）日在臉書粉絲專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，吳郭魚本身是高蛋白、低脂肪的白肉魚，肉質細緻、好消化，對於想增肌減脂的人，是雞胸肉之外的好選擇；牙口不佳的長者或腸胃虛弱者，也能輕鬆攝取。更有營養數據顯示，吳郭魚完全符合日常飲食中優質蛋白的需求。

廣告 廣告

然而，曾建銘營養師提到，吳郭魚之所以名聲不佳，並非魚本身的問題，而是受限於「料理方式」與「刻板印象」。市售合法吳郭魚經過嚴格來源檢驗，並非過去都市傳說中「髒又差的養殖魚」；真正讓人擔心的是，自助餐廳為了掩蓋土味，常用油炸、糖醋或紅燒重調味，使這條原本清爽的白肉魚吸滿油脂，營養優勢被熱量掩蓋。

曾建銘營養師建議，選擇吳郭魚時應注意三點，第一是挑「裸妝」料理，如清蒸、乾煎或鹽烤，避開油炸或醬汁過多的版本；第二是把吳郭魚當作穩定的日常蛋白來源，而非昂貴補品；第三是搭配深色蔬菜，補足纖維攝取。

另外，曾建銘營養師強調，吳郭魚不是「吃爽的」或「進補的」魚，而是適合每日出現、默默支持健康的「穩定型角色」；他認為懂吃的人會發現，健康魚類不一定昂貴，最適合身體狀態的，才是真正的好魚。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平猝逝！比莉睡不著哭整晚 願好友自由飛翔：你這碎碎念的外星人

差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭

説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬