最年輕僅14歲！瑞士酒吧跨年惡火奪40命 官方定1/9全國哀悼

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

瑞士知名滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧，於跨年夜凌晨發生嚴重火災，造成40人死亡，其中包括一名僅為14歲的女孩。瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）對此宣布，1月9日為全國哀悼日，當天全國教堂將鳴鐘，並舉行一分鐘默哀儀式。

瑞士酒吧跨年惡火釀成40人死、119人傷，瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）宣布1月9日為全國哀悼日。 （圖／翻攝網路）

根據《紐約時報》報導，火災發生於1日凌晨1時30分左右。目擊者指出，當時一名男性員工抱起女同事，對方手持插有仙女棒的香檳瓶，高舉接近天花板向客人展示，疑似因此引燃火勢，火焰迅速從酒吧地下室竄升至一樓，整間酒吧瞬間陷入火海。

警方統計指出，火災共造成40人死亡、119人受傷。目前已確認最年輕的罹難者是一名14歲的瑞士女孩，另有2名15歲少女也在罹難名單中，消息引發全國關注。

此次事故被視為瑞士近年來最嚴重的公共安全災難之一，當地小鎮籠罩在沉痛氛圍中。案發酒吧外排起長長的人龍，民眾自發前往獻花致意。總統帕姆蘭宣布，9日下午2時全國教堂將同步鳴鐘，瑞士全國將靜默一分鐘，悼念這場悲劇中的罹難者。

