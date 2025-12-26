最年輕立委黃捷獲選《TIME》次世代人物 質詢台上的迷因女力成焦點

專題組／報導

政治圈的新勢力不容忽視。32歲的民進黨立委黃捷，是第11屆立法院最年輕的立委之一，去年更獲美國《TIME》雜誌評選為次世代人物，問政表現持續受到關注，並連續三個會期維持100%參與率，獲公督盟評鑑為優秀立委；而她在質詢台上針對自由經貿區議題質詢當時市長韓國瑜，對其不斷跳針「高雄發大財」的回應大翻白眼，該畫面也迅速在網路上爆紅成為迷因。

本週《台灣演義》播出〈新世代戰將〉，看最年輕立委黃捷的成長與問政軌跡。。週日晚間7點55分，請鎖定民視新聞台53頻道。

如果只看質詢台上的犀利模樣，很難想像，黃捷私底下其實是個怕社交的人。她在高雄鳳山長大，父親是國小老師，家教開明，卻養出一個對自己要求極高的孩子。妹妹回憶，黃捷從小就像「第二個家長」，幼稚園時幫忙換尿布、第一天上學牽著妹妹進校門，吵架時甚至不吼不叫，改用家裡的小黑板寫字「筆戰」。這種把情緒也讓她在人群中顯得安靜，雖然成績名列前茅，卻常在老師點名時下意識往後躲。

課後的社團世界，黃捷又是另外一副模樣。高雄女中時期，她加入大傳社、班聯會與糾察隊，為了拍社團短片，她不顧形象跑到雄中校園大唱兒歌，拍完後同伴全數逃離現場。愛追星、跑簽唱會、迷S.H.E和蔡依林的黃捷，同時也是能在大學畢業舞會微電影裡又唱又跳的全能型學生。這種反差，後來一路跟著她走進政治現場，從太陽花學運、立法院跑線、法案助理，到25歲返鄉參選市議員，沒資源、沒背景，卻勇敢投入選戰、在議會質詢台上翻白眼，更在被罷免風波與攻擊中正面迎戰，挺過危機。 更多精采節目請見台灣演義

