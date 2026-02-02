最年輕總統！21歲男歐洲「無主地建國」比梵蒂岡大 親揭被迫「流亡」海外過程

一名年僅21歲的澳洲青年丹尼爾．傑克森（Daniel Jackson）進行一場建國實驗。圖／翻攝自X

在世界幾乎每一寸土地都被主權國家劃分殆盡的今天，「無主地」（terra nullius，指在法律上不屬於任何人的土地，可被他國占領、控制和擁有）仍偶爾成為政治理想主義者與冒險者投射夢想的空白畫布。一名年僅21歲的澳洲青年丹尼爾．傑克森（Daniel Jackson）也為此進行一場建國實驗。

根據外媒報導，傑克森自稱是世界上最年輕的「總統」，也是自封國家「維爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）的領導人。這個未獲任何國家承認的「微型國家」，位於多瑙河沿岸一塊被標記為Pocket 3的無人居住地帶，夾在克羅埃西亞（Croatia）與塞爾維亞（Serbia）之間，面積約半平方公里，略大於梵蒂岡城。

然而在2023年10月，傑克森與支持者試圖在當地插旗、建立營地後不久，克羅埃西亞警方隨即登岸，解散營地，拘留並驅逐相關人員。傑克森本人此後更被永久禁止入境克羅埃西亞，被迫「流亡」海外。

「無主地」的法律灰色地帶

「無主地」（terra nullius）在國際法中指的是未被任何主權國家正式宣稱擁有的土地，理論上可透過「佔領」取得主權。這一概念曾被歐洲列強用於殖民擴張，也因此備受爭議。Pocket 3的特殊地位，源於克羅埃西亞與塞爾維亞長達數十年的邊界爭端。塞爾維亞主張以現今多瑙河中心線作為邊界；克羅埃西亞則依據19世紀土地所有權地圖，認為邊界應隨舊河道劃定。結果導致部分河西小塊土地，兩國皆未明確宣稱主權。

不過克羅埃西亞外交部對此明確表示，即使邊界尚未劃定，也不代表該區域可被第三方視為「無主之地」並加以佔領，並將包括維爾迪斯與另一微型國家「利伯蘭自由共和國」（Liberland，聲稱擁有位於塞爾維亞和克羅埃西亞交界，位於多瑙河西岸一個名為「上西加」的領土主權）的行動，定性為「毫無法律依據的挑釁」。

Z世代的建國實驗

傑克森表示，他14歲時便萌生建國構想，2019年正式宣布維爾迪斯成立，並建立政府架構，任命外交、內政與國防官員，發行護照、設計國旗與國徽，甚至起草憲法。他聲稱，目前韋爾迪斯擁有約400名「公民」、900名電子居民，其中多數來自塞爾維亞與克羅埃西亞。他希望將維爾迪斯打造為一個中立、人道主義與環保價值並重的國家，甚至成為區域衝突的和平談判平台，「我們不是在表達立場，而是在嘗試建立一個真正的國家」。

國際法專家：成功機率極低

根據1933年的《蒙特維多公約》，國家需具備明確領土、常住人口、有效政府，以及與他國建立關係的能力。法律學者指出，維爾迪斯或許在形式上符合部分條件，但缺乏實際控制領土與國際承認，幾乎不可能被視為真正的主權國家。

英國杜倫大學教授諾姆．萊瑟姆（Noam Leshem）直言，這類案例本質上仍是「強權即公理」的現實展現，「即使擁有理想與支持者，若無法對土地行使實際控制，主權聲索（ Sovereignty Claim，指一個國家或實體正式宣稱對某塊領土或海域擁有主權）難以成立。」

儘管遭到驅逐，傑克森仍堅持不放棄。他表示，維爾迪斯政府將持續在「流亡狀態」下運作，並尋求未來重返多瑙河沿岸。對外界而言，這或許是一場年輕世代的政治幻想；對支持者來說，卻是一個跳脫既有框架、重新想像國家與主權的實驗。



