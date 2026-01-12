最年輕金馬主席！張震迎新身分笑稱「像吉祥物」 被拱邀「甜茶」來台：我回去排一下
男星張震去年電影《幸福之路》奪下第二座金馬影帝，電影即將在台上映，張震12日出席媒體試片聯訪。近期剛正式接下金馬主席的他坦言，當初接到前任主席李屏賓的邀約電話時，因為對工作內容不了解，猶豫了一陣子，還透露，未來可以試試看，邀請曾一同合作的好萊塢男星「甜茶」提摩西．夏勒梅（Timothée Chalamet）來台。
談起接下金馬主席的過程，張震坦言，沒有想過在這樣的年紀，會有這樣的責任輪到自己身上，「金馬希望從2026年開始年輕化，想找個有點差距的人，要帶動一下現在電影的氛圍。」不過接到邀約後，一開始因為不懂金馬獎怎麼運作，思考了一陣子，「其實主席類似吉祥物的工作，要做的事情其實不多，在金馬影展露面接待一下大家，幫大家打下知名度。」
至於被外界稱為是最年輕主席，張震笑說，他其實沒有研究，希望未來整個電影市場能被帶動起來，「每一個世代的想法跟默契都不太一樣，希望上任之後可以讓不同世代的電影有更好的發揮。」那會不會運用自身人脈，邀請一些國外影人來台，張震謙虛說：「我也沒有什麼人脈，而且大部分認識的都來過了。」
而有不少網友都敲碗他邀請曾在《沙丘》中合作的好萊塢男星「甜茶」提摩西．夏勒梅（Timothée Chalamet），張震笑說：「那我要回去排一下優先順序」。不過張震坦言，自己心中確實有一些名單，「包括一些韓國的演員，之前拍《毒梟》認識的演員。」
張震在《幸福之路》中飾演一名在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，飾演他女兒「雅雅」的童星魏愷樂才年僅8歲，他分享，在片場會想辦法跟對方做溝通，怎麼樣去演到很像真的父女，但為符合片中關係，距離又不能拉到太近，「我每天跟她講2、3句，3到5分鐘就走了，就很像電影裡的感覺。」
張震這回在片中的演出，被大讚相當「鬆」，他分享，會接下這部片的主因是，當初一看到劇本就非常喜歡，感覺和自己現在的人生很有連結，包括聚焦在新移民的議題，「這個男人該怎麼去面對家庭，我覺得我可以把這個人物做得很好，因為跟我生活是很貼近的，所謂的鬆弛感，是我一直在找我自己最理想的表演狀態。」
