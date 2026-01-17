「最年輕音樂家」私約林志玲！同遊日本看展 曝驚人巧合

日本森美術館慢活看展，蔣榮宗、林志玲邊走邊聊藝術心境。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司）





被封為「最年輕的音樂家」的蔣榮宗（ZONG），為富邦美術館2026全新展覽量身打造，獻給藝術家米羅、考爾德與賈科梅蒂的原創音樂，於今（17）日正式在各大數位平台發行。蔣榮宗不僅在藝術與音樂領域持續交出亮眼成績，還意外擁有不只一次與「第一名模」林志玲相遇、合作的機會，羨煞粉絲。更巧的是，兩人竟是同日生日的壽星，讓這段因藝術結緣的緣分，多了一層相見恨晚的默契與話題。

蔣榮宗不只是華語樂壇重量級音樂人蔣三省的獨子，更以驚人的創作能量走出屬於自己的音樂版圖。他自美國南加大取得電影配樂碩士後返台，隨即為三金典禮與李安紀錄片製作配樂，並成為鳳毛麟角的美國「葛萊美導師」。近年創作力全開，去年接連推出《台北101演奏專輯》、《宇宙大冒險》，以及與富邦美術館合作的《蔣榮宗ZONGx富邦美術館〈富邦美術館展覽原創音樂〉》專輯，產量之豐、質感之佳，被公認位居全台第一。

目前蔣榮宗正同步進行多項重量級計畫，包含蔣榮宗ZONGx富邦美術館《光、愛與色彩的交響》原創音樂、蔣榮宗ZONGx富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》原創音樂和蔣榮宗ZONGx富邦美術館《常玉-白蓮》原創音樂，同時也投入籌備2026台灣燈會與臺南國家美術館的沉浸式展覽音樂創作，持續在音樂與藝術之間拓展新的可能性。

談到與林志玲的相遇緣起，蔣榮宗分享，當時是在富邦美術館2024年開館典禮中，他受邀擔任展覽作曲家與開館唯一表演嘉賓。表演結束後，兩人在演奏琴旁巧遇，先是簡單打招呼、合影留念，沒想到林志玲主動提到她很喜歡常玉展間的音樂創作，兩人也因此聊起創作當下的想法與心境。蔣榮宗更笑說，自己第一時間就跟林志玲分享了一個巧合：「我跟姐姐同一天生日欸！」讓兩人瞬間零距離，相見恨晚了！

這段因藝術而起的緣分，也延伸到海外。蔣榮宗透露，曾與林志玲一同前往日本森美術館觀賞布爾喬亞特展，兩人在展場中刻意放慢腳步，一邊看展、一邊討論藝術家想要傳達的意義，讓他留下相當深刻且難忘的回憶。

此次，蔣榮宗也首度挑戰與林志玲合作錄製典藏展語音導覽，他直言這次錄音其實相當具有挑戰性，「有些藝術家的名字與作品名稱，真的以為是在唸rap，好難唸！」但也正因如此，讓他對聲音表演與作品導覽有了全新的體驗與收穫。

身為富邦美術館長期合作的音樂創作者，蔣榮宗透露，至今與富邦美術館合作已累積約10件展覽音樂作品，從開館表演、首展一路合作至今，合作項目涵蓋梵谷、羅丹、趙無極、常玉、印象派、新宮晉等多位大師級藝術家展覽，堪稱富邦美術館的御用音樂家。

談到即將到來的農曆新年，蔣榮宗笑說，過年將看著爸爸登上小巨蛋，參與2026《紅白巨星藝能大賞》的特別舞台；而展望2026年，他也預告，目前正全力投入臺南國家美術館相關展覽音樂創作，同時期盼能將作品帶到美國與歐洲，參與數位藝術展覽，與更多國際音樂人交流，持續拓展創作視野。



