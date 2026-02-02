最年長死囚王信福聲請再審失利 提抗告遭駁回

（中央社記者謝君臨台北2日電）年紀最長的死囚74歲王信福，被控教唆陳榮傑槍殺2名員警遭判死定讞。他以重新判讀的測謊圖譜、扣案凶槍錯誤為由聲請再審暨停止刑罰之執行遭駁回，提出抗告被最高法院駁回。

王信福被控於民國79年間教唆陳榮傑槍殺2名員警。陳榮傑已於81年間判死定讞，同年8月間槍決；王信福遭通緝15年後落網，最高法院在100年間以殺人罪判處死刑定讞。

根據台灣高等法院台南分院刑事裁定，王信福於判決確定後，因發現由監察院委請測謊專家就卷證內刑事警察局對其所做的測謊圖譜重新判讀，審查意見認為王信福所言沒有不實反應；且扣案凶槍為右輪手槍，但送刑事局鑑定有無王信福的指紋竟變為左輪手槍等，主張是新事實、新證據，聲請再審及停止刑罰執行。

根據裁定，台南高分院認定，送鑑定的槍枝為右輪手槍無誤，只是誤載為左輪手槍，既然原審法院送鑑定及刑事鑑定的客體與當初警方扣案的手槍為同一槍支，即便函文於文字上有所誤載，並不影響證據方法的同一性。

此外，對於王信福主張測謊無不實反應，裁定指出，原確定判決認定，王信福測謊時距案發已逾17年之久，且王信福長期逃亡在外，案發時又曾大量飲酒等因素，也難憑據無結果的測謊為有利於王信福之認定，駁回聲請。

王信福不服裁定結果提起抗告，最高法院認為裁定並無錯誤，於1月29日駁回王信福抗告。（編輯：李錫璋）1150202