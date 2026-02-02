最年長死囚王信福聲請再審遭駁 提抗告再被駁回確定

法院外深深鞠躬，曾被判死的謝志宏，20多年前捲入台南歸仁雙屍命案，獲得再審後，被逆轉改判無罪。而全案主謀郭俊偉仍舊關押獄中，但經前（2024）年9月的死刑釋憲判決後，如今他也獲得重新審理機會。

繼死刑犯黃春棋和陳憶隆去年獲檢察總長提非常上訴，最高檢審查認定，郭俊偉的死刑判決，沒有合議庭一致決，日前也成為第3位被提起非常上訴的死刑犯。

目前的死囚當中，以王信福年紀最大，被控在1990年下令槍殺2名警察，但人權團體多次替他聲援，認為是死刑冤案。他的辯護律師也替他聲請再審，卻是遭到駁回，再提抗告後，仍被最高法院駁回。

王信福律師團律師伍安泰說：「監察院有請測謊的專家，就原本卷內的測謊的圖譜有重新判讀，這個測謊專家的鑑定意見是認為說，王信福在測謊的時候並沒有不實的反應。第二個部分就是扣案的手槍是右輪手槍，當初案件送刑事局鑑定，鑑定王信福指紋的時候，記載的是左輪手槍。」

最高法院副發言人宋松璟表示，「經原審認抗告人所主張之新事證，不符合新事證要件，非適法再審事由，駁回抗告人聲請，抗告人不服，向本院提起抗告。本院審理後認為原裁定並無違法，抗告無理由，駁回抗告確定。」

聲請再審失利，是台南高分院認定，王信福提的相關主張，只是對卷內已存在的資料以及法院取捨的證據加以指摘，並不符合新事證要件，裁定駁回，經最高院受理抗告，也認為裁定並未違法。

法務部次長黃謀信說明，「最高檢察署的檢察總長就個案每個逐案在審查，是否有提起非常上訴的事由，本部會等到最高檢察署檢察總長，如果審核完畢之後，再依法來辦理。」

國內的死刑犯，扣除3人已獲提非常上訴，剩下的32人是否被執行？法務部回應，有待最高檢審查完畢，依法辦理。

