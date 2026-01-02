最幸福國度芬蘭人愛唱歌 全境卡拉OK店密度高
在靠近北極圈的羅瓦涅米，除了舉世聞名的聖誕老人村，那些看似人煙稀少、白雪覆蓋的郊區，其實也隱藏著熱鬧喧囂的一面。
手拿麥克風、眼睛聚焦在銀幕上的歌詞，嘴巴唱出好聽的旋律，這就是芬蘭民眾最愛的卡拉OK。31歲的觀光業者特沃，下班最愛的活動就是到酒吧唱卡拉OK，自己唱不過癮，呼朋引伴才開心。
特沃說：「我喜歡卡拉OK是因為，顯然我最後沒能成為職業歌手，我覺得這是離歌手夢最近的方式，我也沒有加入樂團，在我們家，從我小女孩時期就一直跟著家人唱歌，所以這對我來說是非常熟悉的事。」
芬蘭的文化象徵除了耶誕老人、芬蘭浴和冰上曲棍球，還有卡拉OK。這項娛樂文化從80年代末傳入歐洲之後，就成為芬蘭人熱愛的國民消遣，像特沃一樣的年輕世代不只唱流行金曲，老歌也不放過。
特沃表示，「在芬蘭有很多非常棒的卡拉OK歌曲，尤其是那些老歌。」
芬蘭民眾愛唱歌不只為了開心，透過演唱傳統芬蘭歌曲及國際熱門金曲，展現對文化的認同。根據統計，光是20年前芬蘭擁有卡拉OK設備的酒吧和餐廳就多達2000家，平均每2000多人就擁有一家卡拉OK店，密度只略低於目前台灣的便利商店普及率。
從事線上卡拉OK音樂製作的加加諾表示，在許多外國人眼中芬蘭人冷靜而理性，但一拿到麥克風就會顯露坦率的真性情，而且無論到哪裡都能唱得開懷。
加加諾指出，「在芬蘭你隨處都能見到卡拉OK，不論是大城市還是小鎮，有人在酒吧唱，也會有人在家用手機唱，他們在三溫暖唱，我甚至見過有人在小划艇上唱，或是在公園裡唱。
「是的，卡拉OK在芬蘭無處不在，芬蘭人可以坐在酒吧裡，半小時一句話也不說，只是啜著啤酒，事後卻會說嘿，謝啦，今晚過得真開心，我們玩得很盡興。」加加諾說道。
芬蘭人不只被動唱卡拉OK，還積極籌辦活動和賽事。2008 年，一家俱樂部就連續開唱超過216小時，首創卡拉OK馬拉松的金氏世界紀錄。而一對喜歡三溫暖的夫妻檔，還因此創辦知名的世界卡拉OK錦標賽。
加加諾表示， 「這對芬蘭夫妻在三溫暖房開始思考，既然已經有芬蘭錦標賽，那有沒有世界錦標賽，他們立刻上網搜尋，發現竟然沒有，於是便著手創辦，他們有一群熱愛卡拉OK的人脈，第一年成功邀請到7國的代表參賽，到了第二年，參賽國家就翻倍。」
牛津大學福祉研究中心的年度報告顯示，芬蘭已經連續第八年被評為全球最幸福的國家，而卡拉OK正是民眾抒發情緒、維繫幸福感的關鍵秘訣之一。
