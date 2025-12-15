最幸運新人 帕拉斯忍懼高登機翼開唱

「帕拉斯PALLAS」樂團可說是今年最快一飛沖天的新人，出道首支主打歌〈下天堂〉MV，就前進耗資數十億、尚在建設中的遊樂度假村取景，更直接拉到退役的巨無霸客機拍攝，團員們搭乘雲梯登上5層樓高的機翼完成畫面，氣勢磅礡、熱血程度破表。

帕拉斯由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡、鼓手大寶4人組成。其中吉他手小葵有懼高症，拍攝MV當天他勇敢站上機翼，其實全身冒汗、雙腿發軟、腦袋一片空白，卻仍咬牙完成拍攝，敬業態度讓團員刮目相看。殺青當下，團員們更直接抱成一團，為他成功克服恐懼齊聲歡呼。

事實上，帕拉斯在出道前就迎來「神級加持」，他們出演五月天阿信、周杰倫與F3合作的〈恆星不忘Forever Forever〉MV，飾演少年五月天，上線至今已突破2500萬點閱，他們因此被封為「最幸運的新人」，也宣布在今日發行首張創作專輯《下天堂 》。

談到同名單曲〈下天堂〉所傳達的核心，團員表示，這首歌並不是單純的叛逆宣言，而是一種對現實、對自我、對夢想的誠實對話。MV導演黃中平也大讚：「他們的歌曲真的很好聽、很青春、有活力，真的很有潛力，一定會成功。」