最廢高鐵站升級中！未來將「直通台鐵」 完工時間曝

高鐵彰化站在2024年時旅運量為全台高鐵站中墊底，不少網友戲稱為「最廢高鐵站」。不過在2025年，高鐵彰化站展開建設，建立支線連接台鐵田中站，預計2031年完工。通車後，未來到高鐵彰化站便可不必因轉乘火車而苦惱，搭上支線就能直通田中火車站，後續往斗六、嘉義等大站會更方便。

運量墊底 高鐵彰化站建設支線直通台鐵

過去交通部統計，高鐵在2024年的總計旅客量為7825萬483人次，全台12個車站中，其中以台北站旅客量進站1639萬4564人次、出站1695萬9847人次最多；其次是台中站進站1323萬7966人次、出站1323萬7450人次；第三名則是左營進站1046萬6056人次、出站1043萬2636人次。旅客量墊底的車站是彰化站，進站89萬3055人次、出站89萬8885人次。

高鐵彰化站2015年12月1日通車，由於彰化高鐵站位置距離轉乘火車處（田中車站或社頭車站）較遠，確實有些不便，因此推動「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」，將以全長3.135公里的高架鐵道，銜接高鐵彰化站與台鐵田中站。鐵路工程於2025年1月11日正式動土，預計2031年完工通車。

高鐵彰化站附近將設立新火車站，可從此轉乘到田中。（圖／翻攝自彰化縣政府交通處）

田中車站同步展開整修 新田中車站名稱未定

除了讓高鐵與田中車站連接，田中車站也進行「田中車站裝修及旅運服務設施改善工程」為落實台灣2050淨零排放目標，鐵道局率先在田中車站裝修改善工程採用國產永續木材，以建構下一個百年淨零排放鐵道車站。

至於在高鐵彰化站的新火車站，名稱暫定為「新田中車站」，2025年底田中鎮公所舉辦車站命名活動，眾人紛紛提出「田中稻鄉站」、「田中雙鐵站」、「田中央站」、「幸福稻站」等；最終以「田中央站」得票率第一，本次結果將為命名重要參考依據，不過須提報台鐵審核，正式站名將待核定再行公布。

