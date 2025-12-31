最強人情味！孕婦員林郵局辦業務突破水 職員與民眾築「愛的人牆」迎新生命

張姓孕婦順利在郵局大廳產下1名男嬰。（郵局提供）

在歲末年終之際，彰化員林市街頭上演了一場溫馨感人的「生命接力賽」。29日下午，員林中正路郵局意外化身為臨時產房，在郵局同仁、熱心民眾與救護人員的通力合作下，1名張姓孕婦順利在郵局大廳產下1名男嬰。這道由陌生民眾和職員築起的「愛的人牆」，不僅守護了產婦尊嚴，更展現了台灣社會最美的人情風景。

事發當天下午約4時50分，正值郵局臨近營業結束的繁忙時段。1名張姓孕婦在櫃檯辦理業務時突然感到身體不適，隨後發現羊水破裂，情況十分緊急。郵局同仁見狀立即展現高度的臨場應變能力，迅速分工：一邊撥打119請求救護支援，一邊溫言安撫孕婦情緒，同時迅速清空周邊空間，維持現場通風與動線順暢，並準備毛巾等簡易用品，為後續救援爭取寶貴時間。

廣告 廣告

救護人員抵達後，經評估發現胎頭已下降，產程進展極快，若強行移動產婦恐有風險，遂決定直接在郵局大廳原地接生。

張姓孕婦順利在郵局大廳產下1名男嬰。（郵局提供）

就在這個關鍵時刻，現場出現了動人的一幕：多位正在辦理業務的民眾，不約而同地放下手邊事務，自發性地圍成一圈，用身體築起一道「愛的心牆」，協助遮蔽視線並守護產婦的隱私。在眾人齊心守護與救護人員的專業處置下，約20分鐘後，一聲嘹亮的嬰兒哭聲響徹郵局大廳，宣告男嬰平安誕生。隨後母子由救護車送往醫院觀察，目前兩人狀況均十分穩定。

彰化郵局局長陳樂明於今（31日）上午親自前往醫院探視母子，並致贈禮品表達祝福。陳樂明感性表示，郵局一直是社區民眾的好鄰居，能在這歲末時節見證新生命的到來，象徵著「新生命與新希望」，對郵局而言意義非凡。他也對第一線同仁的冷靜處理，以及現場民眾展現出的溫暖互助精神，表達高度肯定與由衷感謝。

更多鏡週刊報導

不僅是女神更是天使！IU捐款2億做公益 年末感性發文惹哭網友

烏俄和談曙光？澤倫斯基證實與川普討論「美軍駐烏」 俄控普丁官邸遇襲恐添變數

梅毒今年感染數破9000例 醫師分析4原因：這是年輕人的大問題