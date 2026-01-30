最強元月…台股飆升3,100點 後市「兩好兩壞」牽動紅包行情

台股距離金蛇年封關日不到十天，逢外資大賣超512億元、丙種資金結算、部分投資人逢高獲利了結，加權指數昨（30）日開低收低，下跌472點收32,063點，失守5日線，在10日線獲得支撐，周線上漲102點，連六紅，然單月飆漲3,100點，創史上之最，寫下最強元月行情紀錄。

台股元月漲幅10.7%，在全球股市漲幅中，僅次於南韓、巴西股市，排名第三。展望2月的紅包行情，法人分析有「兩好兩壞」，兩好是美國科技大廠公布財報，好消息機率高，另一是上市櫃公司下周起將公布元月營收，成長機率高；兩壞是目前國際政治地緣風險升溫、封關前短線獲利了結賣壓恐增。

廣告 廣告

台股元月以來驚驚漲，不僅首度站上3萬點大關，並一路向上穿破31K、32K整數關卡，29日盤中更一度觸及32,996點後，連兩日拉回修正。台積電昨天被外資大賣1.37萬張，最後一盤遭摜壓15元，終場大跌30元收1,775元，失守1,800元，加上鴻海、台達電、聯發科等權值股紛紛收跌，拖累大盤一度跌到32,004點、大跌531點，終場跌472點收32,063點，成交金額略降至9,314億元。

昨天三大法人全數站在賣方，新台幣匯率走貶，外資大手筆賣超512.3億元，主要賣超台積電（2330）、群創、鴻海、旺宏、華邦電；投信賣超33億元，主要賣超華通、聯電、世界、貿聯-KY、川湖；自營商賣超93.8億元，三大法人合計賣超639.3億元。八大公股行庫逢低買超93億元，主要買超台積電、旺宏、群創、華邦電、鴻海等。

凱基投顧表示，近期交投量明顯放大，日成交金額維持在9,000億元以上水準，顯示短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，加劇市場波動，不過大盤仍力守10日線支撐，顯示多頭架構仍未被打亂。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、第一金投顧董事長黃詣庭看法，台股短線漲幅大，與均線乖離過大，導致短線震盪修正壓力增加。

【看原文連結】

更多udn報導

當紅就轉行！一代女諧星近況曝 竟成億萬富婆

職場請飲料有潛規則？老外點「這杯」急道歉

交往半年要包紅包？他見女友「禮數清單」傻眼

頂大生遭司機丟包慘死 同窗揭生前對話揪關鍵