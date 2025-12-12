最強冷氣團來襲！北市消防局提醒民眾注意用電安全 慎防一氧化碳中毒

明起最強冷氣團來襲，台北市消防局提醒民眾注意用電安全與防範一氧化碳中毒。（圖／翻攝畫面）

根據中央氣象署預報，13日下午起受大陸冷氣團影響，台北市氣溫明顯轉冷，最低溫降至約14℃以下。消防局呼籲市民使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應注意室內通風，千萬不要緊閉所有的窗戶，以免一氧化碳中毒；使用電暖器具也要與棉被或易燃物品保持安全距離，以免發生火災；另外也提醒高齡長者或高風險族群要做好保暖工作。

北市消防局表示，天氣驟降民眾最常發生一氧化碳中毒及電器使用不當而釀災，特別提供民眾，要做對下列事項可保居家平安:

一、低溫來襲，注意心血管疾病風險：氣溫驟變，民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等症狀，尤其高齡者或過去病史有「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）患者，不可輕忽身體出現的警訊，且不要頻繁進出溫差太大場所，應規律服藥、避免早晚外出運動，並做好血壓監測。若有感覺身體不適，應立刻通報119儘速送醫。

二、電器設備正確使用，避免發生火災：家中有幼童、高齡長者及行動不便者，要特別注意電熱器產品的使用安全，放置位置切勿太靠近毛毯、衣服或是酒精、燃油等，也不要作為烘乾衣服或暖被之用途。使用電毯、加熱墊等產品時，應避免長時間或舖墊過夜睡覺，以免擠壓內部線路造成起火。另外，電暖器及除濕機屬電功率較大之家電產品，應使用獨立插座，避免接續於延長線上或與其他電器產品共用迴路，使用後除關閉電源外，應將插頭拔除。使用時若持續聞到焦臭味應將電器送回原廠檢修，切勿繼續使用，避免意外發生。

三、防範一氧化碳中毒，保持通風是關鍵：在使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，家裡務必開啟窗戶，保持室內空氣流通，以防止一氧化碳中毒的危險。瓦斯熱水器應裝設於完全開放的陽臺為原則，萬一受限於環境等因素，只能在屋內或已加蓋窗戶的陽台安裝熱水器時，應選用「強制排氣型熱水器」。更要牢牢記住養成「開窗通風」的良好使用習慣，如果在室內突然感到頭暈、噁心嘔吐、呼吸脈搏加速、四肢無力等症狀，請將人員移到通風處，保持呼吸道暢通，關閉任何燃氣設備及打開窗戶通風，並儘速撥打119求助。

台北市消防局呼籲，請市民朋友務必提高警覺，落實各項防範措施，以「保暖、通風、安全」三原則，共同防範災害發生，平安迎接寒冬。

