最強冷氣團來襲「好像不冷？」 賈新興點出2關鍵原因

生活中心／林昀萱報導

受到入冬首波大陸冷氣團影響，全台各地氣溫明顯降低，今（16）日清晨平地最低溫出現在新竹關西9.2度。不過就有人好奇這一波體感似乎沒那麼冷，氣象專家賈新興也點出2大關鍵。

賈新興15日在臉書表示，走在路上聽到路人說「還好耶，好像沒那麼冷」，他指出確實白天太陽發揮了威力，中午各地的最高溫來到24到26度之間，清晨最低溫則在7到11度之間。此外，另一個關鍵原因是「大家都有所準備」，穿著上注重保暖，所以才會感覺好像沒那麼冷。

另外，賈新興也提醒未來幾日將受到三波東北季風影響，時間點落在17日到18日、21日到22日以及24日午後。19日午後到20日傍晚前則受到西南水氣移入影響，嘉義以南及宜花東有雨。

