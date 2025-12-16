最強冷氣團來襲「感覺沒很冷？」賈新興曝2大原因。（本刊資料照）

入冬最強冷氣團連日影響，清晨低溫出現在新竹關西僅7度，但這次不少民眾直呼「好像沒那麼冷」。對此，氣象專家賈新興分析2大原因，包含太陽發揮威力，還有大家都有穿比較多。

賈新興昨（15日）在臉書撰文，談及聽聞路人在說「還好耶好像沒那麼冷」，他指出確實白天太陽發揮了威力，中午各地的最高溫大致來到24至26度間，清晨最低溫則落在7至11度間。

另外讓大家感覺沒這麼冷原因，他認為可與民眾都有做好準備，增添所穿衣物所致，意外掀起討論。

廣告 廣告

根據氣象署資訊，今（16日）清晨仍受輻射冷卻影響早晚偏冷，但白天起氣溫明顯回升，南部甚至有望上看27度，西半部日夜溫差大，早出晚歸應注意適時增添衣物以免受涼。

更多鏡週刊報導

基隆油污案元凶找到了！「將誠公司」涉偷排廢油水遭搜索 檢聲押負責人等5人

黃安又回台了！領車牌「8888」賓士愛車 開車1行為慘了恐遭開罰

遭爆查藍營助理誰連署撤案！ 傅崐萁駁：查水表千萬不能做