最強冷氣團元旦強襲探９度 鄭明典驚曝恐變寒流

（記者許皓庭／綜合報導）入冬最強冷空氣即將於元旦期間強襲全台！中央氣象署預報，週四（1/1）起強烈大陸冷氣團南下，全台將迎來漸進式降溫，週五深夜至週六清晨是低溫最劇烈時刻。前氣象局長鄭明典更示警，此波低溫預報已達11度以下，考慮預報誤差，不排除有升級至「寒流」等級的可能，全台已進入低溫天氣醞釀期，提醒民眾務必留意防寒準備與高山降雪機率。

在強烈冷空氣正式抵達前，今日與週三受東北季風影響，降雨區域集中在桃園以北、宜蘭及基隆北海岸，其中大台北山區需防範局部大雨發生。氣象署同步針對新北、桃園及離島等15縣市發布「陸上強風特報」，受東北風顯著增強影響，沿海及空曠地區易有8級以上強陣風，提醒戶外活動與用路人注意安全。

中央氣象署預報分析，週四起強烈大陸冷氣團南下，全台轉為寒冷型態，基隆北海岸及大台北地區降雨機率仍高。週五因水氣相對充沛，若氣溫與濕度配合條件足夠，北部及宜蘭1500至2000公尺高山，以及中部3000公尺以上高山，皆有機會迎來入冬初雪，計畫追雪的民眾可密切追蹤。

關於低溫分布，預估中部以北普遍僅10度上下，竹苗地區更可能下探9度，南部與東半部低溫則分別落在12至14度間。鄭明典強調，過往經驗顯示台北降至11度以下即可能出現災情，特報發布基準亦以此為限。此波低溫預計影響至週日，屆時強度將略微減弱為冷氣團等級，提醒民眾在連假期間保持室內通風，並適時增添衣物以維護身體健康。

