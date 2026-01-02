最強冷氣團報到！平地恐探7度 下週再挑戰寒流

今（2）日起至下週清晨，入冬以來最強冷空氣影響台灣，各地明顯轉冷，部分平地最低溫恐下探7度以下。

今（2）日起至下週清晨，入冬以來最強冷空氣影響台灣，各地明顯轉冷，部分平地最低溫恐下探7度以下；下週一（5日）起還有一波冷空氣接力南下，有機會達到寒流標準，民眾務必留意氣溫劇烈變化。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，依觀測資料顯示，今日至週日清晨，台灣將籠罩在入冬最強的「強烈大陸冷氣團」之下，平地有機會出現7度以下的低溫。迎風面的北部、東北部有局部短暫雨，花東地區則有零星飄雨機率，北台灣整天寒冷；中南部及背風面地區為晴時多雲，早晚氣溫偏低，需特別注意保暖。

今日各地區氣溫如下：

北部9至14度

中部11至21度

南部12至24度

東部11至23度

明日及週日，各地將轉為晴朗乾冷的天氣型態，但清晨與夜晚低溫。週日白天起至下週一傍晚，冷空氣略為減弱，白天氣溫稍微回升，但早晚依舊偏冷；下週一晚間至週二上午，另一波冷空氣前緣快速通過，迎風面的北部與東半部將再度出現局部短暫降雨。

最新模式模擬顯示，下週二下午後天氣轉為晴冷，緊接而來的冷空氣強度不遜於本波，加上夜間輻射冷卻效應明顯，下週三至下週六清晨，氣溫有機會再創入冬新低，並挑戰首波「寒流」。至於實際影響強度與時間，歐洲模式與美國模式仍有差異，仍需持續觀察。

氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」提醒，受低溫與水氣影響，北部及宜蘭約1500至2000公尺、中部與花蓮約3000公尺以上高山，今日有零星降雪、固態降水或路面結冰的機會，山區道路可能濕滑，民眾行經高山地區務必注意行車安全。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

