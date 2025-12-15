最強冷氣團報到「體感沒那麼冷？」 氣象專家分析2原因

入冬最強冷氣團報到，但不少民眾體感卻沒那麼冷，氣象專家賈新興分析2原因。（示意圖／方萬民攝）

入冬最強冷氣團報到，中央氣象署指出，各地氣溫明顯偏低，今（15日）晨最低溫出現在新竹關西7.4度，更針對新北市、新竹縣、苗栗縣和宜蘭縣發布低溫特報。不過有民眾體感「好像沒那麼冷」，對此，氣象專家賈新興分析2個原因，除了太陽發力之外，民眾為防寒有所準備，都是有可能的。

氣象專家賈新興在臉書指出，今日清晨各地普遍低溫，平地約落在7度至11度，而新竹關西則測到入冬最低溫7.4度。但賈新興外出有聽到路人說，「還好耶，好像沒那麼冷」，他也認同沒想像的冷，並說明白天太陽發揮威力，各地中午最高溫來到24度至26度。

除此之外，日前預告有大陸冷氣團報到，民眾為了防寒已經有所準備，穿得多一些就降低寒冷帶來的不適感，拉開實際氣溫與體感的差距。賈新興分享，台北氣象站的最低溫出現在14日晚上，有14.3度，目前各地氣溫已形成「早晚冷、白天不冷」的典型型態。

賈新興也提到，未來10天台灣將受到3波東北季風影響，17日午後至18日、21日至22日和24日午後；至於19日午後至20日傍晚前受到西南水氣移入影響，嘉義以南及花東有雨。

