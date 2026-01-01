最強冷氣團發威！今晨低溫10度「最冷時段」出爐 下周恐有寒流

今天開始冷氣團發威，一路冷到下週。（圖／劉耿豪攝）

氣象專家吳德榮今（2）日清晨在專欄「洩天機教室」中表示，截至上午5時12分為止，本島各縣市平地最低氣溫出現在新竹湖口與桃園楊梅，皆僅10.4度。受強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫明顯下降，北台灣更將迎來入冬以來最寒冷的一天。

最新歐洲模式（ECMWF）模擬指出，自今日起至下週四（4日）清晨，受到今冬首波強烈大陸冷氣團籠罩，台北測站最低氣溫將降至約11度，全台平地氣溫更可能出現7度以下的紀錄，民眾務必提高警覺、做好保暖措施。

廣告 廣告

今晨衛星與雷達資料顯示，迎風面雲層較厚、降雨明顯，桃園以北有明顯降雨，花蓮、新竹則為零星降雨。今日北部、東北部為局部短暫雨，花東地區亦有飄雨機率；中南部屬於背風面，則以晴到多雲為主，早晚氣溫偏低，建議民眾外出時增添衣物。

全台各地今（2）日氣溫概況如下：北部9至14度、中部11至21度、南部12至24度、東部11至23度。

明（3）日起至下週四（4日），天氣將轉為晴朗乾冷，雖白天陽光露臉，但早晚仍顯寒冷。

展望未來，最新模式預測指出，下週日白天起至週一（5日）傍晚冷空氣暫時減弱，各地轉為白天舒適、早晚偏冷的天氣型態。但從下週一晚間起，另一波冷空氣前緣將迅速南下，屆時迎風面的北部與東半部將再轉為局部短暫降雨。

氣象模式進一步模擬顯示，自下週二（6日）下午起天氣再轉晴冷，並有不亞於本週的強冷空氣南下，加上明顯輻射冷卻作用，預估下週三（7日）至週六（10日）將有機會創下入冬新低溫，甚至挑戰寒流等級（台北測站10度以下）的條件。

氣象專家林得恩也指出，今日受強烈大陸冷氣團影響，台灣各地天氣寒冷非常有感；今晚至明晨，將是本波強冷空氣影響最為劇烈、降溫最為明顯的時段。最低溫預估，中部以北、宜蘭及金門地區攝氏10至14度，南部、花東及澎湖地區攝氏12至16度，馬祖地區攝氏8至9度。

今日，北部及宜蘭地區約1500至2000公尺及中部與花蓮地區約3000公尺的高山，都有出現零星降雪、固態降水或路面結冰機會；因氣溫偏低，加上水氣影響，高山道路可能出現路面溼滑或結冰情形，行經山區務必留意路況並注意行車安全。預計至少要冷到1月4日的白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱；不過，下一波新的強冷空氣又將在1月5日馬上跟進。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

首波強烈冷氣團來襲！這天最低溫下探8度 鄭明典：可能有一波氣溫驟降

出門帶傘！東北季風發威 4縣市大雨特報

阿里山首現「黑熊翻冰箱找食物」！ 狂挖工寮內罐頭吃