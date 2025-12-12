最強冷氣團襲台！一圖看「探12℃↓再轉乾冷」 雨下4天最劇時段曝光

生活中心／陳慈鈴報導

中央氣象署表示，今（12）日東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，新竹以南仍為多雲到晴的天。稍早於臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」提醒，未來天氣變化情形，呼籲民眾留意溫度調整穿著。

「冬天首波冷氣團，週六晚報到！」氣象署指出，週日到週一清晨是最冷的時候，留意保暖工作；中部以北及東半部全天涼冷；南部日夜溫差較大。

廣告 廣告

氣象署進一步說明，週五、週六（12月12日到12月13日），水氣偏多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，尤其北海岸、宜蘭及大臺北山區陰雨，易有局部大雨。週六新竹地區及苗栗至嘉義山區也有局部雨。

氣象署說，週日至下週一（12月14日到12月15日），冷氣團影響，明顯降溫！週日中部以北及東半部整天偏冷，南部早晚也偏冷。週一清晨將達到最冷，中部以北、宜蘭及金馬低溫約12到14度，空曠地區或近山區可能更低，南部、花東及澎湖約14到17度。好消息是天氣逐漸轉為「乾冷」，各地大多是晴朗的好天氣，只有東半部地區、14日的中部以北山區有零星雨。週一白天因太陽照射，高溫回升，因此日夜溫差大，請留意溫度調整穿著。

氣象署提醒，海邊強風大浪，海邊活動請注意安全 。高山路況自週六晚至週日中部以北3500公尺左右或以上高山路面結冰、零星降雪，行車留意。冬衣大衣準備好，週末要派上用場啦！

更多三立新聞網報導

小薰爆矯正牙齒拖欠14萬！經紀公司3聲明反擊 律師揪2點：有害無益

發錢了！「普發5000元」資格曝光 3.2萬人農曆年前多領1包

楊丞琳回台灣了！粉絲暴動 她暖曝驚天好消息：被你們感動到

麥當勞外驚見1幕！網笑「奶昔大哥的逆襲」：大家不用排隊了

