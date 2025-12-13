最強冷氣團襲台！「這時段」是高山降雪唯一機會 低溫恐殺到10度下

生活中心／李紹宏報導

入冬最強的大陸冷氣團將在今（13）晚報到！引頸期盼高山初雪的民眾，請把握可能機會。氣象專家指出，海拔3500公尺以上的高山，在今日下半天到深夜將處於微量飄雪「臨界條件」，是本波冷空氣最有可能降雪的時機。隨著入夜氣溫續降，高山水氣與低溫能否短暫配合，成為追雪族關注的焦點。

氣象專家吳德榮分析，此波冷氣團已達到「大陸冷氣團」標準，各地天氣將轉為乾冷型態，明（14日）晚至下週二（16日）清晨因輻射冷卻作用加成，氣溫將驟降，本島平地最低溫甚至將挑戰10度以下。

針對高山降雪條件，專家提醒，由於明日起乾冷空氣接手，各地轉為晴朗，代表高山將嚴重缺乏水氣。因此專家強調，明日起高山的飄雪條件將會更差，「今日傍晚到深夜」是唯一的觀察期。若錯過今日短暫的水氣配合時機，後續幾日將只剩下極低溫而無水氣配合。

吳德榮補充，雖然大範圍降雪機率不高，但高山氣溫極低，提醒計畫上山的民眾，中部以北3000公尺以上高山仍有結冰、霧淞等現象發生的機率。登山活動務必留意雪季管制與山區路面濕滑結冰的風險。面對平地可能出現的極端低溫，民眾務必加強保暖，尤其要嚴防輻射冷卻帶來的寒意，確保自身安全。

