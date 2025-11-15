最強冷空氣下周到！暖身雞湯「免燉熬」1人吃也OK

除了禦寒衣物，暖呼呼的熱食不少人會想到雞湯。（圖／東森新聞）





下周一開始，入秋最強冷空氣將報到！氣象署指出，北部及東半部將迎來明顯降溫與增加的降雨機率，特別是下周二晚上至下周三清晨，各地低溫將降至15-18度。除了禦寒衣物，暖呼呼的熱食不少人會想到雞湯，現在有越來越多小包裝的調理包，加熱即食、一個人吃也OK。

入秋以來最強冷空氣將報到，除了禦寒的衣物準備好以外，食物也可以先準備起來。

撕開包裝倒入鍋中，倒出湯汁還有一塊塊腿肉，大火煮10分鐘左右就沸騰，數一數大約有6塊。挑一塊咬開，肉質很軟嫩，還加了枸杞更養生，這一包200元有找。

還有人到美式賣場發現這款，人蔘味的兩份包裝469元，枸杞、紅棗都有，肉是一塊一塊的，人蔘鬚還看得到本體。包裝寫一份約2-3人份，多人分享也OK。

民眾：「對職業婦女來說很方便，有時候天冷的時候，或是臨時不知道煮什麼，又沒時間去菜市場或超市，雞湯包非常方便。晚上想喝的話，白天只要放在冰箱退冰，晚上放微波爐就可以弄熟。」

你也上班上到心寒嗎？不要再看心靈雞湯了，直接來喝碗雞湯。即便是用微波的，現在也有很多口味可以選。

超商冬季限定的麻油燉雞盅回歸了，只有一塊小腿肉，相對另一碗同樣69元的剝皮辣椒雞湯，有兩塊肉，感覺份量比較多，不過多了一片杏鮑菇跟百頁豆腐，口感比較豐富。因為比較小碗，加熱後要抓緊時間喝，不然容易冷掉。

加熱即食雞湯，不用從一隻雞開始熬，而且基本上都小包裝，一個人也能天涼時喝暖暖身。

