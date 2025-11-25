最強冷空氣今晚到！北台低溫探15°C「這天」回溫 天琴西進最新路徑曝

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（26）日晨至27日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，最強冷空氣將在今晚報到。今、明兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，今日中南部日夜溫差大；今白天臺灣東北部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東部、東南部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；今晚至明日水氣稍增多，臺灣北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。另外氣象署提醒，中部以北、東北部今晚至清晨冷空氣最強時段恐下探15°C，南部和花東低溫為17°C到20°C。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，明日另一東北季風挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。週五水氣東移，迎風面轉乾，週六、下週日受大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

天琴颱風最新路徑預測，持續西進不侵台。（圖／中央氣象署）

輕颱天琴在昨日晚間生成，氣象署最新路徑潛勢預測圖顯示，天琴將進入南海，向西北西前進，持續增強，第4、5天「不確定性」雖持續擴大，但無侵台機率。最新模式模擬顯示，下週一天琴外移的高層雲系通過、東北季風低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降。下週二迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。

