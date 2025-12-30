最強冷空氣來了「低溫下探9度」！「恐迎2波寒流」：這天起急凍半個月

生活中心／綜合報導

入冬以來最具威力的一波冷空氣，預計自元旦（週四）開始影響台灣，並在週五、週六（1月2日、3日）達到高峰，清晨低溫恐下探至10至12度。氣象粉專指出，這將是本季首度影響台灣的強烈大陸冷氣團，低溫恐下探至9度，達到寒流等級的機率偏高。此外，預報顯示下週三（7日）仍有另一股強冷空氣接力南下，強度同樣可能達強烈大陸冷氣團，甚至不排除寒流等級，提醒民眾做好保暖措施。

1月1日起中層槽線南下並加深通過台灣，將進一步帶動底層冷空氣增強。（圖／翻攝自氣象署臉書）

氣象專家薛皓天在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，隨著東北季風逐漸增強，台灣水氣與雲量同步增加，清晨各地氣溫明顯偏低，西半部及花東地區受輻射冷卻影響，局部低溫落在10至13度之間，其中最低溫出現在花蓮鳳林鎮，僅10.9度。天氣型態方面，未來兩天苗栗以北及宜蘭以陰到多雲為主，局部有短暫陣雨，其餘地區大致為多雲到晴。降雨主要集中在迎風面的北海岸與東北角，其餘地區雨勢零星，31日當天基隆北海岸及東北角局部仍有較大雨勢出現的機率。

氣溫方面，薛皓天表示，受東北季風影響，各地白天高溫略為下降，苗栗以北及宜蘭約19至22度，中部及花東約22至24度，南部則在24至26度之間；入夜後降溫明顯，北部低溫約14至16度，西半部日夜溫差大，局部地區夜間至清晨可能降至11至13度。跨年當天，僅桃園以北及宜蘭為陰雨天氣，外出跨年須攜帶雨具；竹苗地區多雲到陰，可能有零星飄雨；中部以南及花東則維持多雲到晴的天氣型態。不過，各地夜間氣溫偏低，提醒民眾注意保暖。

薛皓天指出，1月1日起中層槽線南下並加深通過台灣，將進一步帶動底層冷空氣增強，苗栗以北及宜花地區天氣偏陰，局部有短暫陣雨，台中以南及台東則為晴到多雲，但各地山區仍可能出現零星降雨；若水氣充足、氣溫夠低，3,000公尺以上高山不排除出現零星降雪。氣溫方面，元旦當天苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花東22至23度，南部23至25度；週四深夜至週五清晨將迎來最明顯低溫，北部空曠地區及近山區約10至13度，市區約12至14度，西半部空曠地區亦可能降至10至13度，東部約10至14度。

週五持續受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及東部維持陰到多雲，迎風面的北部及東北部仍有局部短暫陣雨，台中以南則以多雲時晴為主。白天高溫普遍低於20度，中北部及東北部僅約14度，中部約15至18度，花東18至19度，南部則接近20度。清晨低溫方面，北部與東北部約10至13度，竹苗地區可能下探8至11度，中南部9至12度，花東約12至14度，台北測站預估最低溫約11度，仍有進一步下探至10度的可能。週六冷氣團持續影響，但水氣逐漸減少，北部及東部仍偏陰，迎風面有地形性降雨，新竹以南為晴到多雲。白天氣溫與前一日相近，即使西部地區短暫見到陽光，體感仍偏冷；夜間冷空氣略為減弱，但清晨低溫仍明顯，北部及東北部約11至14度，竹苗9至12度，中南部10至13度，花東12至15度。

薛皓天提醒，週四晚間至週日清晨為此波冷空氣影響最強時段，民眾應特別留意低溫變化，適時添加衣物、注意保暖。週日冷氣團減弱後，天氣逐漸回穩，東半部偏多雲，其餘地區轉為晴到多雲，白天氣溫回升，但夜間仍可能因輻射冷卻出現11至14度低溫。展望後續天氣，薛皓天指出，下週仍有冷空氣陸續南下，週一、週二約為東北季風或冷氣團等級，下週三起冷空氣強度可能再度明顯增強，上看強烈大陸冷氣團甚至寒流等級，預估至1月中旬夜間及清晨氣溫都偏低，提醒民眾提前做好防寒準備。









