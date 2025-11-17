最強冷空氣來襲！今超有感降溫「桃園以北及宜蘭」雨勢明顯

今起東北季風增強，為入秋最強冷空氣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，未來10天持續受東北季風影響，今下午至週三偏強東北季風帶來明顯降雨，桃園以北及宜蘭天氣轉涼、雨勢明顯，苗栗以北也偏涼。

最強東北季風來襲，北台降溫轉濕冷 。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興說，今起有兩波東北季風，第一波水氣多，24日第二波水氣較少。溫度方面，台北今日約27度降至24度，明後兩天更降到16至17度，週四短暫回升，下週一再迎新一波東北季風。

各地降雨自明日起明顯影響北台與宜蘭，週三至週日持續有零星短暫雨，範圍逐日變化；下週一北海岸及宜蘭有雨，午後北部與花東山區也有局部降雨。他提醒，五天後預報不確定性高，應留意最新資訊。

廣告 廣告

下週一又受一波東北季風 來襲 。（圖／翻攝自賈新興臉書）

延伸閱讀

高雄人突收「空品警報」 環保局：高屏溪出現揚塵現象

「鳳凰颱風」台語怎麼唸？ 網挑戰舉白旗：嘴巴打結

工程車撞損太魯閣牌樓 修復施工估120天完工