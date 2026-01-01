最強冷空氣來襲！急凍「2地」下探8度 下週一再一波

記者鄭玉如／台北報導

今（1）日首波強烈冷氣團南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，各地風勢同步增強，預估週五（2日）至六（3日）是最寒冷時刻，各地低溫恐降到10至13度，對此公布各地降溫時程，週五到週六強烈冷氣團籠罩，先濕後轉乾，週日冷氣團減弱，下週一又有冷氣團南下，民眾務必做好保暖措施。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書分享各地降溫時程，週五到週六受強烈冷氣團籠罩影響，氣溫先濕後轉乾，北部多雲或有陣雨；台中、嘉義、澎湖、台南、高雄、屏東，多雲或晴朗；週六北部持續多雲或陰天，新竹、苗栗、台中、嘉義、澎湖等地則是晴朗穩定；週日冷氣團減弱，雙北、桃園、新竹、苗栗等多個地區天氣轉晴；下周一（5日）再有冷氣團南下。

近期不只氣溫逐漸下降，還有降雨的狀況。（圖／中央氣象署提供）

首波強烈冷氣團逐漸南下，各地風勢同步增強，週五至六是最寒冷時刻，各地低溫預估10到13度，相當寒冷，各地平原空曠地區受輻射冷卻效應，內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，從深夜至清晨期間，有機會下探8至10度嚴寒低溫，民眾須做好禦寒措施。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，週日冷空氣雖稍微減弱，但緊接著下週一夜晚，還有另一波強冷空氣南下，且後續還會有幾波源源不絕，導致1月上旬偏冷機率高。

