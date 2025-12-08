最強冷空氣周六到！平地恐跌破10°C 有望是今年首波大陸冷氣團

【記者黃泓哲／台北報導】把握最後的好天氣！中央氣象署提醒，本週將有2波冷空氣報到。第一波在今（12/8）抵達，強度較弱，但北台灣白天高溫會略降，早晚偏涼。迎風面的基隆北海岸、大台北山區與宜蘭容易有局部大雨，其他地區則維持多雲到晴，不過清晨輻射冷卻下，部分中北部空曠地區低溫仍可能掉到15°C上下。

氣象專家吳聖宇指出，這波冷空氣影響到周二清晨，北部、東北部整天都偏涼、也容易有短暫雨；中南部雖然天氣好，但日夜溫差大，清晨仍可能落在17°C。周三冷空氣暫時減弱，氣溫明顯回升，各地又會轉為多雲到晴的暖熱天氣，北部與東半部白天高溫有機會回到25°C以上，中南部更上看28°C、29°C。

不過暖沒幾天，真正的強冷空氣在周六（12/13）就會南下恐成今年首波「大陸冷氣團」。吳德榮分析，周六傍晚起氣溫會明顯下滑，北台灣周日白天高溫可能只有16°C～18°C，平地低溫甚至有機會挑戰10°C以下，中北部、東北部空曠地區周六深夜更可能探到13°C或更低，南部與花東也僅剩17°C上下。

中央氣象署提醒，週末起將是入冬以來最明顯的一次變天，從濕冷轉乾冷，深夜到清晨降溫迅速，民眾務必注意日夜溫差，外出記得添衣，並密切留意最新天氣訊息。

