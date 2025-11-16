最強冷空氣報到「全台濕冷」 專家曝回暖時間

週一開始氣溫將一路下滑。（示意圖／方萬民攝）

要變天了！天氣分析師廖于霆於臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」撰文道，今天（16日）受到偏東風影響，各地天氣晴到多雲，北部、東北部白天高溫可以來到25至27度，中南部及東南部高溫28至30度，「感受都滿舒適的，要好好把握！」

廖于霆表示，到了週一（17日）清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫從早一路下滑；中南部及東南部天氣沒太多變化，還是晴時多雲，氣溫也會逐漸下滑。

廖于霆說到，這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19至23度，到了週二（18日）晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17至19度，東南部低溫則在20度上下。週三（19日）晚間，北部東北部低溫15至16度，中南部低溫16至18度，東南部低溫20度左右。要到週四（20日）以後，冷空氣減弱，各地低溫才會以每天1度的速度回升。高溫部分，北部東北部週四前高溫17至18度，中南部高溫大概還有21至24度。

廣告 廣告

廖于霆指出，這波冷空氣水氣多，北部東北部都會是陰雨天氣，感受起來比較濕冷，而且要一路濕冷到週四，中南部地區較不受水氣影響，都維持晴時多雲天氣，但日夜溫差稍大，仍要多注意保暖。

前氣象局長鄭明典也在臉書貼出「極投影」圖，表示這是類似由北極上空往下看的樣子，底色代表溫度，而極區上空灰色部分就是極冷的空氣，「現在冷空氣有5個分支往外突出，像5支觸鬚，其中『1』就是要把冷空氣往南送而影響台灣的『槽線』。」

鄭明典說明，冷空氣分支多，其實意味著尺度稍偏小，且往東移動的趨勢會比較明顯，因此這波冷空氣可能影響日本北方的程度會更為顯著。

另外，中央氣象署預報員張承傳表示，週四、週五（21日）持續有高壓南下，因東北季風影響，回溫有限，待週六（22日）高壓東移出海，環境轉為東風，氣溫才會有明顯回升。

降雨方面，張承傳表示，今天水氣偏少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫降雨，大台北平地、花東及恆春有零星雨勢。明、後天東北季風增強，水氣最多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天有雨，降雨時間長，應留意局部大雨，桃園以北降雨機率偏高，竹苗、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春及中南部山區有零星雨勢。

張承傳說，週三水氣減少，北部、東北部及東部有局部短暫雨，台東及恆春也有零星降雨，中南部多雲到晴；週四至週六水氣更少，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話

生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！