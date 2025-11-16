最強冷空氣殺到！連2天濕冷「週四13度最凍」 氣象署曝回暖時間

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

入秋最強冷空氣明（17）日抵達！中央氣象署表示，明天開始至週四（20日）溫度明顯下滑，其中週四清晨受到輻射冷卻影響，中部空曠地區可能下探13度，一直到週六全台才會明顯回暖。降雨部分，明天至週二基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區整天有雨，要留意局部較大雨勢，桃園以北降雨機率也偏高。

氣象署預報員張承傳說明，明天開始北邊有一個強冷高壓南下，帶來較強東北部季風，北部、東北部高溫明顯下滑，週二週三一整天偏涼，直到週六高壓開始東移出海，風向轉為偏東風，氣溫才會有明顯回升。

張承傳指出，今天各地高溫27至29度，感受上舒適溫暖。明天開始北部、東北部清晨至上午約22至23度，下半天開始氣溫下降，晚間約20度左右，週二至週三白天高溫19度、低溫16至17度。

中部明天與今天類似，白天26至27度，週二至週三高溫22至23度，低溫17至16度。南部明天也較溫暖，週二至週三高溫24至25度，低溫17至18度。花東受到東北季風影響程度較小，明天約26度，週二至週三22至23度。

張承傳提醒，週四清晨受到輻射冷卻影響，南部16度、中部15度、中部空曠地區約13度，直到週五、週六氣溫才會逐漸回升。

週一週二基隆北海岸、大台北山區、宜蘭整天有雨。（圖／氣象署提供）

降雨部分，張承傳透露，今天水氣偏少，僅基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部短暫降雨；大台北平地、花東及恆春半島有零星雨勢。週一、週二水氣最多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭下雨時間增強，整天有雨，須留意局部大雨；桃園以北降雨偏高，有短暫降雨；新竹、苗栗、花蓮則有局部短暫雨；台東、恆春半島、中南部山區零星雨勢，中南部平地則是多雲到晴。

週三水氣減少，北部、東北部及東部有局部短暫雨，台東、恆春半島零星降雨，中南部多雲到晴，週四至週六雨勢將更為減少。

