最強冷空氣襲台「越晚越濕冷」氣溫驟降10度

受東北季風增強影響，今日起台灣各地天氣出現劇烈變化。根據台北市災害防救辦公室最新資訊，北市迎風面山區出現較強對流雲系發展，北投區鞍部稍早測得時雨量已達47毫米。氣象署隨即針對台北市士林、北投山區以及基隆北海岸發布大雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨可能造成的影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，此波冷空氣為入秋以來最強，強度已接近冷氣團等級。受其影響，迎風面的北部、東北部及東部地區轉為有雨天氣，氣溫將逐漸下降，預估溫差可達10度。北海岸、北部山區及東北部地區需特別留意局部較大雨勢的發生。

根據氣象署說明，今日東北季風增強後，各地天氣明顯轉涼。明日東北季風持續影響，中部以北、東北部及東部天氣將明顯偏涼，其他地區早晚亦感涼意。降雨方面，今明兩天基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生機率。桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及離島地區則為多雲到晴。

台北市災防辦提醒民眾，前往山區活動務必攜帶雨具及禦寒衣物。山區民眾及遊客需慎防坍方、落石及溪水暴漲等災害。此外，今日清晨雲林至高雄地區出現局部低雲或霧，影響能見度，用路人需特別注意行車安全。氣象署大雨特報影響時間為17日上午至17日晚上，民眾應隨時關注最新氣象資訊。

