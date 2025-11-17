最強冷空氣襲台！週三苗栗以北探12度低溫

根據中央氣象署最新觀測資料顯示，今日凌晨新竹縣關西鎮出現16.1度低溫，為各地最低溫紀錄。東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨現象。

氣象署預報員林定宜表示，今日東北季風增強，為入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣。北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。其他地區早晚低溫20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。

降雨方面，迎風面水氣增多，雨勢愈晚愈明顯。基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生。桃園以北其他地區有短暫雨，竹苗及花蓮為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地維持多雲到晴。

清晨雲林至高雄地區出現局部低雲或霧影響能見度，嘉南地區已出現能見度不足200公尺之狀況。氣象署於今晨5點5分發布濃霧特報，提醒駕駛注意路況安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬，明日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

週二、週三東北季風持續影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼。低溫方面，中部以北、宜蘭及金門16至18度，南部、花東及澎湖18至21度，馬祖13至14度。高溫部分北部及宜蘭18至21度，中部及花東22至26度，南部27至29度。

吳德榮特別提醒，這波冷空氣最冷時段將出現在週三、四清晨，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右。雖離大陸冷氣團的強度有段差距，但氣溫比前週低了不少，民眾應注意穿著調整。

週五至週日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。下週日東北季風減弱後，各地氣溫將逐漸回升，但早晚仍有涼意。

