最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝

生活中心／施郁韻報導

最新歐洲模式模擬週三(19日)20時850百帕溫度圖(左圖)，與前三天(12日20時)模式對週三清晨2時的模擬圖(右圖)對比顯示，南下台灣的冷空氣調慢又調弱。（圖／洩天機教室）

中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗、「秋高氣爽」，白天舒適微熱、早晚涼；北海岸、東北部晚有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部17至29度、中部17至32度、南部18至33度、東部16至30度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢，應注意。週二（18日）東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，週三、四（19、20日）迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四天氣好轉，白天起氣溫回升。由於南下台灣的冷空氣、已調整得較原模擬弱，但週三、四的清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達大陸冷氣團的強度，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週五、週六（21、22日）迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示：「東北季風是怎麼來的？」在冬季時，高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當寒冷而乾燥的空氣自亞洲大陸吹出後，因地球自轉的偏向力，使得風在向南流動的同時，朝運動方向偏右前進，亦緩慢地以順時鐘方向旋轉，最後當冷空氣經過東海吹到臺灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成所熟知的「東北季風」。

林得恩解釋，在冷空氣抵達臺灣之前，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣時，臺灣北部及東北部就經常會出現陰雨綿綿的天氣，就像本週的天氣一樣，由東北季風主宰影響，高溼、涼冷有感，甚至還有機會提升至接近大陸冷氣團的強度等級。

