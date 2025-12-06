最強千元交換禮物曝光！網見狀全讚：收到絕對會愛死

（記者周德瑄／綜合報導）聖誕節將至，許多公司行號紛紛舉辦交換禮物活動，千元預算該送什麼引發熱議。一名網友在社群平台分享，自己準備了市價約一千元的0.04錢黃金招財貓當作聖誕交換禮物。雖然原PO擔心體積太小會被嫌棄，但貼文曝光後卻獲得網友一面倒狂讚，甚至封他為交換禮物界的模範生。

這名網友在社群平台Threads發文表示，為了配合公司規定的一千元交換禮物門檻，特地前往銀樓挑選了一顆重達0.04錢的黃金，並打造成招財貓造型。原PO打趣地說，因為重量輕，這隻招財貓小到連形狀都快看不清楚，一度擔心收到的人會覺得是廢物，同時也感嘆近期金價確實高不可攀。沒想到這篇貼文引來近五萬人朝聖，許多人認為比起常見的馬克杯或水晶球，黃金不僅保值，更兼具實用與驚喜感。

示意圖／網友分享在公司聖誕交換禮物活動中，準備了價值千元的黃金，被眾人大讚實用又保值。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

網友紛紛留言大讚這是史上看過最棒的千元禮物，認為送禮者既用心又務實，甚至有人直呼如果收到會開心到不行。更有過來人分享親身經驗，指出過去曾收過價值約八、九百元的迷你金飾，後來金價大漲時轉手賣了三千元，證明了黃金驚人的增值潛力。不少同樣選擇送黃金的網友也表示，雖然預算限制下金飾體積不大，例如金豆或小金牌，但收禮者的反應通常都相當驚喜，被公認是絕對不會出錯的最佳選擇。

