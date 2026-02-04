「最強吸票機」登記再戰港湖議員！對手喊手下留情 高嘉瑜回應了

高嘉瑜今登記參選港湖議員。翻攝高嘉瑜臉書



有「最強吸票機」之稱的前立委高嘉瑜今（2/4）上午到民進黨台北市黨部領表登記參選，回鍋再戰南港、內湖區議員，現任議員王孝維喊話手下留情，高嘉瑜回應，如何配票、遵守市黨部規範，只要讓港湖席次極大化、4席全上，都願意全力配合。

王孝維今上午搶頭香到黨部登記參選議員，坦言很擔心，2018年高嘉瑜最高票，讓他落選，如今最危險絕對是他，如果高嘉瑜一個人拿兩個人的票，最後有可能民進黨落選一位或兩位，希望高嘉瑜手下留情，盡量幫他們輔選，一起上。他說，中央會最好機制，配票的問題要由北市黨部宣布或是用什麼政策，初選以後來做。

高嘉瑜指出，過去自己參選議員都配合市黨部政策，只要市黨部認為有需要配票，自己都全力支持，還出錢參與配票，因為候選人還要做配票廣告文宣，都全力配合，王孝維從政經驗比她更久，基層實力不容小覷，他在港湖有深厚實力，她曾在港湖跌倒、這兩年也不是現任，很多資源還需要重新補足跟努力。

高嘉瑜說，抱著這樣的心態，也尊重王孝維議員在基層的實力，希望跟大家一起努力，拚港湖4席全上，票票民進黨、港湖全壘打，如何配票、遵守市黨部規範，只要讓港湖席次極大化、4席全上，都願意全力配合。

此外，國民黨立委李彥秀2022選議員，2024再戰立委，是否仿效類似模式？高嘉瑜說，配合民進黨政策所有需要在基層上努力，內湖南港一直是非常重要、關鍵選區，只要能為民進黨出一份力，不管什麼位子都全力配合、全力以赴，參選議員回到初心。

對於港湖配票可行，民進黨北市黨部主委張茂楠回應，內湖南港如果平均配票，4席全上沒問題，這次提名是透過比較精準、科學的方式計算，為了民進黨在市議會的戰力、提名能夠全部當選，希望內湖南港採取聯合競選、聯合配票，大家用以民進黨為最高統合的方式，讓所有提名人能安全上壘，這是最大的戰略方式與目標。

