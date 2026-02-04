「最強吸票機」高嘉瑜回鍋港湖選議員 王孝維急喊話：手下留情

民進黨台北市黨部今（4）日起進行初選登記，其中被視為「超級吸票機」的前立委高嘉瑜，確定要回鍋參選港湖區議員，上午10點半前往市黨部登記。對此，同選區議員王孝維坦言，高嘉瑜回鍋參選，自己的選情最危險，「希望高委員手下留情」。

民進黨台北市議員王孝維。（圖／中天新聞）

民進黨中央黨部公告2026年六都市議員提名辦法，從2月4日開始接受領表，一直到2月10日，繳納登記費20萬、民調費用20萬、保證金10萬，共50萬的費用，其中登記費、民調費用不予退還。高嘉瑜宣布則是在今日上午10時30分，到民進黨台北市黨部領表，登記參選南港、內湖區的市議員。

廣告 廣告

由於在2018年的市議員選舉當中，高嘉瑜以3萬4千多票的高票當選，當時就曾造成同黨同志王孝維變成「落選頭」無法連任，讓民進黨少掉一席，因此對於高嘉瑜的回鍋，也讓有意參選的同黨同志憂心，是否會舊事重演。

高嘉瑜在受訪時被問到此問題回應，過去每次選舉都有全力配合黨的配票策略，這次勢必也會，會努力讓民進黨在港湖區的選票極大化，團結所有泛綠選票，她相信只要夠團結，綠營一定會在港湖區全壘打，4席全上。

前立委高嘉瑜回鍋選港湖區市議員。（圖／中天新聞）

對於高嘉瑜回鍋參選，王孝維上午領表時坦言，2018年那次高嘉瑜拿到港湖區最高票，結果自己落選，這次高嘉瑜又回鍋，最危險的絕對是自己。所以他也呼籲港湖區的選民眼睛要張亮一點，要讓大家一起上，這對民進黨在台北市議會才有幫助。倘若一個人拿到兩個人的票，恐會導致民進黨可能會若選一至兩位，那對民進黨就是最大傷害。

最後王孝維也喊話，拜託高嘉瑜「手下留情」，希望她能以身作則，帶領港湖區的所有議員，締造「全壘打」的佳績，能盡量幫其他人助選，讓大家一起選上。

民進黨台北市黨部主委張茂楠。（圖／中天新聞）

民進黨台北市黨部主委張茂楠則表示，港湖區若平均配票，要4席全上應該是沒問題，這次提名是透過精準和科學的方式計算。在港湖區的戰略，將會採取聯合競選和配票，用最高統合方式，讓所有提名人全數過關，這就是最大戰略方針。

延伸閱讀

吸票機回鍋！高嘉瑜今早登記港湖議員初選

高嘉瑜吃醋怨他心只「愛妃」都不「吃瑜」 王世堅：玩笑話而已

高嘉瑜吃醋了！怨王世堅心裡只有「愛妃」都不「吃瑜」