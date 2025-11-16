最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，今有媒體報導高確定回歸港湖選議員，民進黨北市黨部表示，港湖原則上應會提4席參選，目前港湖現任加新人只有4人表態，若沒增加，恐不用參加初選直接提名。
目前港湖選區民進黨2022共提名4席議員，最終當選3席議員，包含何孟樺、王孝維、李建昌，而李有意交棒律師陳又新，若加上現階段有意捲土重來的高嘉瑜，共有4人要挑戰2026，北市黨部主委張茂楠表示，原則上提名策略仍與上次差不多，不會減少或增加提名席次。
張茂楠表示，初選登記預計會在3月登場，若最終拍板確定提名4席，而該選區若也只有4人表態，同額則不用初選，但若超過4人不管是現任或是曾擔任立委高嘉瑜通通都要初選，通過者才可獲得提名。
不過同選區台灣基進秘書長吳欣岱也有意參選，張茂楠坦言，吳確實與民進黨部分票源重疊，有可能瓜分到選票，但對民進黨來說也不可能提低於4席，若獲提名，各參選人必須努力開拓票源，保證選票最大化。
