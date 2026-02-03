最強吸金機器非他莫屬！川普募得135億碾壓民主黨，虛擬幣、AI與「有價特赦」成最大金主

美國總統川普（Donald Trump）繼續展現其超強吸金能力，他自己及盟友在2025年，合計募得破紀錄4.29億美元（約新台幣135.5億元）政治捐款，成功在期中選舉（midterm elections）前、建立起龐大的政治資金金庫，除了長年力挺共和黨的大金主支持外，此番有更多期盼他執政和擴大勢力的科技億萬富豪與企業，先後砸錢贊助總統陣營。

《金融時報》（FT）分析指出，由川普盟友掌控的單一政治行動委員會（PAC）MAGA，目前帳上握有3.04億美元（約新台幣96億元）資金，創下任何行動委員會在期中選舉之前，所持有的最高金額紀錄，而且這個金額，甚至遠超對手民主黨相關的團體現有資金，至少數千萬美元差距。這個募款規模，看在外媒眼中確實感到不解，畢竟如今的川普，受到憲法任期限制、是一名無法再為自身競選募款的總統。

此外，即便多數民調顯示，部分搖擺州選民，因其移民政策與對外干預政策，對川普轉趨反感態度，他卻能持續牢牢掌控共和黨和其死忠支持者群體。

不過，攤開帳本的大金主名單，外媒就知道是怎麼一回事，幾乎全都是期待、一個力挺加密貨幣與人工智慧（AI）產業、刪減或放寬監管、並終止針對政治盟友法律調查政府的企業家們。

川普尚未說明，其團隊未來將如何運用這筆雄厚的政治資源，但其盟友已透過其他資金管道，開始針對那些公開與總統衝突的國會議員們，像是在要不要釋出艾普斯坦（Thomas Massie）檔案一事，強力反對川普主張的肯塔基州眾議員湯瑪斯・馬西（Thomas Massie）就遭到攻擊。

2024年4月2日，川普支持者在他的競選造勢活動中高舉MAGA標誌。（美聯社）

共和黨策略顧問康納特（Alex Conant）表示，假使川普及其盟友決定，在期中選舉資助特定的忠誠候選人，他們將有驚人的資金可運用，在少數競爭激烈的參議院與眾議院選區取得優勢，除此之外，未來川普也可能利用這些資金，「在卸任總統後，持續維持其政治影響力。」

根據法規，像MAGA這類超級行動委員會，可以無上限進行募款，但依法不得與競選團隊直接溝通協調。

虛擬貨幣和AI企業特別青睞川普

已公開揭露的單筆最大捐款，來自加密貨幣交易所Crypto.com，該公司在2025年向川普的主要委員會捐贈3000萬美元（約新台幣9.47億元），回顧歷史，該公司曾在拜登政府期間，遭美國證券交易委員會（SEC）立案調查，直到去年初才結案。除了捐款之外，Crypto.com亦與川普家族經營的加密貨幣企業，簽署多項合作協議。

2016年1月，川普在愛荷華州為退伍軍人團體舉辦募款活動（美聯社）

MAGA委員會對外回應，「在川普總統領導下，MAGA將擁有足夠資源，協助支持川普『美國優先』議程的候選人，包括守護邊境安全、維護社會治安、全面強化經濟，以及讓美國人的生活更加可負擔。」

其他重要捐款人還有：OpenAI共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman），他向該組織捐出1250萬美元（約新台幣3.95億元），妻子安娜（Anna Brockman）則額外捐出1250萬美元（約新台幣3.95億元）。

布羅克曼同時也資助一個遊說團體，主張限制各州對AI監管，資助任何反對加諸更嚴格限制的候選人。對此，這位人工智慧巨頭創辦人強調，他過去從未在政治領域投入如此鉅額資金，此次捐款、是為了表達對川普促進美國創新，推動政府與科技產業建設性對話政策的支持。

其他大金主分別是：

資深投資人傑夫・亞斯（Jeff Yass），向MAGA捐出1600萬美元。其交易公司 Susquehanna持有中國字節跳動（ByteDance）數十億美元股份。

創投巨頭A16Z創辦人馬克・安德森（Marc Andreessen） 與班・霍羅維茲（Ben Horowitz），也各自捐出300萬美元（約新台幣9472萬元）。該公司一直站在推動有利於加密新創立法的最前線，試圖阻止各州制定零散AI法規。

菸草公司RAI Services向MAGA捐出300萬美元，此前川普政府取消拜登時期，原訂禁止薄荷菸與調味雪茄的計畫。

Extremity Care捐出500萬美元，其共同所有人史考特・馬登（Scott Madden）與奧利佛・伯克哈特（Oliver Burckhardt），又各自以個人名義捐出250萬美元。

MAGA委員會募得的資金組成中，有超過2100萬美元（約新台幣6.63億元）金額，來自一個名為Securing American Greatness的團體，該團體屬於不需揭露捐款人的「黑金」組織。

除企業捐款外，川普也吸引許多「尋求總統特赦」的特別人物資助。

其中一例是，擁有委內瑞拉和義大利國籍的銀行家胡里奧・赫雷拉・維魯蒂尼（Julio Herrera Velutini），他因涉嫌賄賂波多黎各首長遭起訴，其女兒伊莎貝拉・赫雷拉（Isabela Herrera）自川普再度當選以來，已MAGA委員會捐出350萬美元（約新台幣1.1億元），而他父親維魯蒂尼則在1月成功獲得特赦。

除了MAGA超級委員會，川普也是個人捐款最強的磁鐵。根據聯邦選舉委員會（FEC）資料，總統的聯合募款委員會，2025年透過WinRed平台就吸引數千萬美元捐款，此一金額遠遠超過所有共和黨的募款管道。

康納特坦言，「川普是唯一能讓共和黨選民，真正感到興奮的存在，他目前仍是黨內最核心的動力來源，這一點從募款數字上就能清楚體會。」

