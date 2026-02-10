最強單月業績！台積電1月營收達4012.5億元改寫歷史紀錄、年增36.8%
台灣積體電路製造股份有限公司今（10）日公佈2026年1月營收報告。2026年1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，較上月增加了19.8%，較去年同期增加了36.8%。
晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公布1月營收，約為新台幣4,012億5,500萬元，較上月增加了19.8%，較去年同期增加了36.8%，不僅首度單月營收突破4千億關卡，也創下歷史最高單月紀錄。
在今年1月之前，台積電單月歷史最強營收在2025年10月，來到3674.7億元，當時受到輝達AI晶片加上蘋果A19晶片同時拉貨，3奈米產能全開導致。
業界分析，本次能達到史上最高單月營收，除了輝達為首的AI晶片持續火燙，同時2奈米在去年第四季正式量產後，已逐步開始貢獻營收。
台積電先前在法說會上，對2026年的獲利與成長給出了非常樂觀的展望。在營收成長部分，預計2026全年美元營收將增長接近 30%。長期成長目標方面，受惠於 AI 加速器的強勁需求，台積電將2024年至2029年間AI相關營收的年複合成長率（CAGR）上調至54~59%，並預期公司整體長期美元營收CAGR將接近 25%。
