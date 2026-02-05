最強回憶殺！喜年來巨型蛋捲現身雀客 雙喜主題房飄台味
記者李鴻典／台北報導
迎接春節旅遊熱潮，雀客國際（CHECK）跨界聯手國民經典零食品牌喜年來（Serena Foods），以「喜CHECK年來・好運飛來」為主題，於2月6日到4月6日打造今年最具儀式感的春節盛典。
本次推出限量聯名禮盒「喜CHECK年來」，入住全台六大精選館別即可使用「超狂加購價」享有限量禮盒，入住指定房型，更可直接帶走一盒聯名限量禮盒！最受矚目的是充滿經典台味的「雙喜主題房」，在永豐棧酒店與雀客童媽吉限時登場！房內大玩台味創意，讓旅客與巨型蛋捲抱枕、茄芷袋、珍珠奶茶同住，享受視覺與味覺的六感饗宴。
經典跨界翻玩！獨家聯名禮盒「喜CHECK年來」將祝福隨身帶著走
本次聯名翻玩品牌，喜年來的「喜」字與雀客國際的「CHECK」品牌意象，量身打造「喜CHECK年來」聯名禮盒（原價599元）。伴手禮內容物打破傳統伴手禮框架，兼具實用與趣味，包含CHECK旅行防水提袋、喜年來原味蛋捲隨手包，以及象徵好運相隨一整年的聯名喜CHECK鳥吊飾，讓禮盒不只是一份伴手禮，更成為旅人旅途中可帶著走的新年祝福。
精選館別超狂驚喜價帶走獨家聯名禮盒；入住限量「雙喜主題房」 聯名禮盒免費贈
雀客國際點亮你的春節假！活動自2月6日至4月6日期間，聯名限定住房專案全台盛大開跑！只要入住六大精選館別「永豐棧酒店、雀客童媽吉親子旅館、雀客旅館 - 台北松江、雀客藏居 - 新北三重水漾、雀客藏居 - 台南永康、承攜行旅 - 學產文教會館高雄美術館」，不限房型皆享「喜CHECK年來」禮盒超狂驚喜加購價；入住指定房型，即可帶走一盒聯名限量禮盒。
全台限量三間！沉浸式「雙喜主題房」巨型蛋捲、珍珠奶茶超好拍！大廳互動打卡免費抽豪禮！
全台限量三間「雙喜主題房」在「永豐棧酒店」及「雀客童媽吉親子旅館」重磅登場！房內大膽翻玩台式美學，將巨型蛋捲抱枕、復古藍白拖、潮感茄芷袋與國際知名珍珠奶茶等元素交織，碰撞既時髦又親民的「經典台灣味」。
入住主題房不僅拍好又拍滿！沉浸在趣味空間時，同時提供專屬尊榮禮遇，除免費獲贈聯名限量禮盒及住房紀念小卡，房內更豪氣準備五款喜年來經典零盡情品嚐，打造視覺與味覺的雙重滿足的「六感住宿饗宴」；此外，即日起至2月23日，只要在該館別大廳參與「喜CHECK年來」互動指定任務並上傳分享，馬上解鎖免費抽獎資格，有機會將萬元新春大獎帶回家。
搶攻寒假旅遊旺季，瀚寓夏天發起台味覺醒運動，即日起推出「燃燒台客魂」住房專案。凡預訂指定房型且連住2晚以上，每晚房價2,999元起，即可獲得價值1,299元的台客潮禮包。內容整合眾多台灣品牌伴手禮，外包裝為橫掃日韓社群、充滿復古魅力的經典茄芷袋，內部集結3款在地零食，包含職人鳳梨酥、茶香牛軋糖與天然果乾，再搭配1瓶水果風味果實酒，並加贈1本童趣繪本。這一場超台的旅遊提案，不只是寒假玩台北首選，連外國觀光客也都爭相收藏，讓旅客們在享受極致便利住宿之餘，還能盡情體驗在地美味，最後直接拎起整袋時髦台味，將最有溫度的跨界禮盒與旅行回憶一次打包帶回家。
針對旅客需求，瀚寓夏天於白天7點至14點期間，一樓大廳櫃台提供 BaBaJon Toast 服務，除免費供應住客享用現磨咖啡，還提供多款甜鹹風味的厚片吐司，滿足早餐與早午餐的輕食需求。晚間19點至21點則推出 Happy Hour 酒精補給時段，享有啤酒買1送1優惠，為旅程增添微醺放鬆時刻。此外，館內另規劃樂滿地多功能休憩區，融合健身設施、書籍閱讀與商務展示等機能，讓住客能根據個人需求自在切換旅行節奏。
迎接2026台灣燈會，福容大飯店全台串聯推出期間限定住房與餐飲專案。北台灣方面，福容大飯店台北一館、台北二館、桃園機捷A8店與桃園店同步推出燈會專屬優惠專案。台北一館於台北燈節2月23日至3月15日期間推出獨家住房專案2天1夜4,999元，3天2夜8,599元，除了依入住人數提供自助早餐外，加贈臺北國際牛肉麵節獲獎紅燒牛肉麵及台北、新北捷運24小時雙人票券，輕鬆串聯雙展區。
台北二館則主打家庭客層，即日起至6月30日平日2大2小4人入住2天1夜4,888元起，3天2夜6,888元起，贈送天燈體驗、動物園門票、蒜香腐乳牛肉麵與活力早餐，打造親子賞燈輕旅行。而桃園機捷A8店與桃園店於桃園燈會2月23日至3月8日期間入住或餐飲消費，即可獲贈馬年小提燈，桃園機捷A8店更加碼活動期間凡給予五星評論即贈送舒華小卡驚喜包(不挑款)，讓旅程更添收藏價值。
嘉義福容voco酒店於台灣燈會期間配合IHG春季大促，即日起至2月15日，祭出會員與非會員限時折扣，最低73.6折，入住日期可延伸至4月底，滿足提前規劃旅遊需求。高雄店則於2月6日至3月1日推出豪華雙床房3,999元起，含自助式早餐與兒童最愛的超人力霸王鎖匙圈。福容徠旅林口、中壢、水里、高雄與墾丁，分別結合元宵燈籠、在地文化門票與親子贈品推出獨家專案。深受家庭客喜愛的福容徠旅水里店平日雙人房3,300元起，搭贈早餐及水里蛇窯門票2張；福容徠旅高雄店及墾丁店平日四人房3,400元起，搭贈早餐4客及小鯨魚玩偶4隻；福容徠旅林口及中壢店則推出2大2小四人房3,800元 起，除早餐之外，每房再附贈元宵節燈籠2組。
搶攻信義區第一季餐飲市場商機，台北君悅自2月6日至28日祭出「新春紅包888」，凡加入台北君悅官方LINE好友即可免費領取888元餐飲折抵金，輸入「台北君悅發發發」線上再領528元紅包，需於2月23日至3月31日至凱菲屋消費抵用。
館內寶艾西餐廳及Ziga Zaga義大利餐廳農曆年前各推特色新饌，拉抬品牌關注度，寶艾西餐廳由西餐部主廚羅偉洲領銜廚房團隊，以純熟法式工序詮釋澳洲肉品界珍稀「海濱頂級和羊」及澳洲和牛，打造每日限量「巔峰法饌・品鑑極致」，單點每道600元起、套餐2,680元起。
ZIGA ZAGA 義大利餐廳則鎖定周末餐期，於每週五晚餐至週日午餐推「有夠義思・半自助式饗宴」，任選一道經典主餐：烙烤美國菲力牛排、爐烤櫻桃鴨胸、炙煎比目魚、爐烤蔬菜派，即享20道豐盛義式自助吧吃到飽，每位2,080元起。
