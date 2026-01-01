最強壓軸！蕭敬騰爬上鋼琴「原KEY飆高音」 空拍機墜落險砸中

台中跨年活動找來金曲歌王蕭敬騰演出壓軸。台中市政府提供



金曲歌王蕭敬騰在台中市跨年晚會壓軸倒數，是他睽違5年重返台灣跨年晚會。老蕭果然還是老蕭，一連開唱多首金曲，通通都是原Key，炸裂高音直竄天際。

蕭敬騰在黃色麥克風前自彈自唱〈皮囊〉現身，最後更直接站上鋼琴飆唱，秀出緊身喇叭皮褲。他問觀眾：「唱情歌給你們聽好不好？」接著曲風一轉，馬上溫柔唱起〈讓我為你唱情歌〉。

蕭敬騰有感而發，「不管課業壓力還是工作、什麼壓力都辛苦了，今年真的很不容易。馬上就要跨到2026，新的一年我們一定要開開心心，做自己最快樂的事情...一定都會更好。」

蕭敬騰演唱壓軸，舞台突然發出巨響。對此，台中市政府說明，蕭敬騰演出進入尾聲時，主辦單位一架空拍機因舞台特效彩帶捲入而掉落，掉落位置在舞台旁，無造成人員受傷。已請廠商針對舞台道具設計與施放彩帶角度檢討調整。

