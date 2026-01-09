「最強外掛」安芝儇突曬婚紗照！傲人事業線全看光 網暴動嗨翻

記者蔡維歆／台北報導

有「最強外掛」稱號的韓籍啦啦隊女神安芝儇，來台加入台鋼獵鷹後人氣持續攀升，雖然台韓兩地奔波，不過粉絲追蹤數高達77.7萬持續飆升居高不下。8日她突然在社群網站上傳單穿婚紗的照片，好身材全在鏡頭前一覽無遺，立刻吸引3.1萬人按讚！

安芝儇8日突然在社群網站上傳單穿婚紗的照片。（圖／翻攝自IG)

原來安芝儇是為了錄製綜藝節目，才難得換上了白色婚紗，只見她馬甲式禮服低胸深V剪裁辣露渾圓半球，襯托出漂亮的肩頸線條。下半身則是輕盈蓬鬆的白紗裙擺，顯得華麗又浪漫，吸引大批粉絲留言直誇她超美。

而安芝儇去年10月也曾曬出婚紗照，當時她社群中回顧替台鋼雄鷹主題日「心動時刻」準備的造型，她將一頭長髮盤起，穿上一套低胸透視婚紗，炸出深邃事業線以及誘人鎖骨，更在文中寫下「要跟我結婚嗎」也引來無數網友回應直喊：「要」、「哪裡領號碼牌」、「超正，我從未見過如此美的新娘」、「好的，你嫁我就娶」。

