最強外援來了！三上悠亞加入夢想家啦啦隊 首度公開亮相

職籃TPBL福爾摩沙夢想家今（23）日舉辦媒體見面會，正式宣布三上悠亞（Yua Mikami）以啦啦隊「Formosa Sexy」成員身分亮相，這也是她加入球隊後，首度以正式身分與台灣媒體見面。

三上悠亞在會中分享回到夢想家主場應援的期待，並表示希望能與Formosa Sexy團隊一同為球迷帶來更多熱情與活力。

三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，當時以充滿感染力的應援帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈回響。

她出道於日本偶像團體SKE48，後續活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有廣大國際粉絲支持，近年亦跨足多元藝能活動與品牌經營，展現多元面向。

談及此次首次正式與台灣媒體公開見面，三上悠亞表示，很期待在媒體見面會上與台灣媒體朋友正式見面，也感謝外界一直以來的關心與支持，自己會好好準備，期待在夢想家主場與球迷一同感受最熱烈的應援氛圍。

球團也公布，三上悠亞本季將於下列例行賽主場賽事登場應援，包括12/27、12/28、1/17、1/18、3/25及3/27。

至於售票資訊，夢想家主場1月場次，D-FANS優先購票時間為1/5 12:00至1/7 10:00，全面開賣時間為1/7 12:00；3月場次則於2/25 12:00至2/27 10:00開放D-FANS優先購票，並於2/27 12:00全面開賣。

