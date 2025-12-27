最強外援來了！三上悠亞應援首秀 站C位制服秀好身材

三上悠亞。（圖／TPBL提供）





台灣職籃 TPBL 福爾摩沙夢想家今日（27日）於台中洲際迷你蛋主場迎戰臺北台新戰神。賽事焦點集中於新加盟啦啦隊「Formosa Sexy」的三上悠亞。三上悠亞此次應援首秀吸引大批粉絲湧入，主場一樓座位在門票開賣後即刻秒殺，現場更因慕名而來的群眾擠得水洩不通。

從一日團員到正式加盟 三上悠亞再度攜手夢想家球團

三上悠亞過去曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，並獲得球迷高度評價。具備日本偶像團體 SKE48 背景的她，在離開偶像圈後仍活躍於演藝領域。本球季夢想家球團正式宣布將三上悠亞納入啦啦隊陣容，雙方再度合作引發職籃圈高度關注。

廣告 廣告

三上悠亞熱情應援。（圖／TPBL提供）

展現高度職業素養 提前於日本聘請名師苦練舞步

為確保首秀品質，三上悠亞在抵台前便展現專業態度。根據 Formosa Sexy 隊長梓梓透露，三上悠亞在日本期間特別聘請舞蹈老師協助練習，並鑽研梓梓預錄的教學影片。22日抵達台灣後，三上悠亞隨即與梓梓合體進行排練，針對舞蹈細節與隊形默契進行最終調整。

首秀穩站舞蹈核心位置 現場人潮一度擠爆球場走道

在今日的應援演出中，三上悠亞身穿白色剪裁的 Formosa Sexy 啦啦隊制服，並於舞蹈陣容中位居核心（C位）。大批球迷為捕捉其演出風采，湧向場邊及走道，導致現場一度交通中斷。球場工作人員需不斷維持秩序，以確保比賽與活動在人潮推擠下仍能順利進行。